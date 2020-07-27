В Литве почтовая марка будет посвящена русским Литвы

Почта Литвы объявляет очередной конкурс на создание марок, которые будут выпущены в 2021 году, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Руководитель департамента Почты Литвы Вайда Будрене говорит, что темами для художников являются сразу несколько столетий – всемирно известной археолога Марии Гимбутене, многолетнего ректора ВУ Йонаса Кубилюса, Литовского государственного архива, Военного музея в Каунасе, 150-летие ученого, первого ректора Университета в Каунасе Винцаса Чепинскиса, а также в серии «Национальные меньшинства» почтовая марка будет посвящена русским Литвы.

Свои эскизы участники конкурса должны представить до 15 сентября, оценит их Издательская комиссия по почтовым маркам. Авторы, чьи работы покажутся наиболее удачными, получат финансовое вознаграждение, а с победителями будут заключены авторские договоры.