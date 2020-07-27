Центристская партия Gerovės Lietuva объединяется с таутининками и Союзом республиканцев. Общее название - Партия центра- таутининки. Возглавляет список парламентарий Наглис Путейкис, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Политик Гинтарас Сонгайла, который стоит под пятым номером после Криступаса Кривицкаса, Повиласа Гилиса и Сакаласа Городецкиса, говорит, что объединение не является предвыборным, оно намечалось давно. Партия центра- таутининки зовет присоединиться к себе „Drąsos kelias“, младолитовцев и другие небольшие политические организации.

Партия свободы идет на выборы под лозунгами легализации конопли в медицинских и рекреационных целях, однополых браков и введениях в школах более интенсивного обучения программированию. Представляя программу партии, член Сейма Аушрине Армонайте назвала и предвыборный девиз «Партия свободы – желающим радоваться». По словам парламентария, политическая организация создана для свободных, смелых, ответственных людей, нацеленных в будущее. Партия была создана в июне прошлого года, по опросам общественного мнения за нее намерены голосовать 3 процента респондентов.