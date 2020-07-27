30 зараженных: Каунасская компания Hegelmann Transporte не принимает на работу иностранцев

Каунасское предприятие транспортной логистики „Hegelmann Transporte“, где оказалось 30 инфицированных коронавирусом, быстро ликвидировало очаг заражения, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Сейчас тестируют всех водителей, возвращающихся из отпусков и не принимают на работу иностранцев. Руководитель предприятия Томас Юргелявичюс говорит, что положение стабилизировалось за счет оперативного обновления средств защиты, а также введения обязательной двухнедельной самоизоляции для новичков. У „Hegelmann Transporte“ в Каунасе три площадки, инфекция была обнаружена только в одном из них.

В результате кризиса, вызванного пандемией, предприятия и жители не перевели Содре 150 млн евро. 13 тысяч компаний и самозанятых граждан обратились в Государственный фонд социального страхования с просьбой отсрочить выплаты. Части предприятий и жителям это разрешили.

Заместитель директора Содры Ежи Миски призывает всех, кто столкнулся с финансовыми проблемами, подать заявление об этом до 17 августа, расчеты с фондом можно отложить на пять лет без всяких санкций.