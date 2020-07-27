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2020.07.27 08:26

В Болгарии протестующие требуют отставки правительства

Радио «Свободы»2020.07.27 08:26
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje / AP nuotr.

В Болгарии продолжаются антиправительственные манифестации, начавшиеся две с половиной недели назад. Тысячи протестующих, в основном молодежь, выходили в последние дни на улицы болгарских городов, требуя отставки правительства.

Премьер-министр Бойко Борисов пошёл на уступки и заменил на этой неделе министров экономики, финансов и внутренних дел, чтобы ослабить давление критиков, заявляющих, что все трое обслуживают интересы бизнесмена и медиамагната Деляна Пеевского. Был уволен также и министр туризма.

Кадровые изменения произошли после провала попыток оппозиции добиться вотума недоверия кабинету министров. 21 июля состоялось голосование, в результате которого депутаты большинством голосов поддержали правительство.

25 июля несколько сот протестующих в Софии вновь потребовали отставки кабинета, несмотря на кадровые перестановки. Протестующие скандировали "Отставка!" и "Мафия!" Некоторые из участников акции бросали в стены правительственного здания томаты и рулоны туалетной бумаги, настаивая на уходе всего правительства.

Правоцентристская коалиция во главе с Бойко Борисовым правит в Болгарии по итогам выборов, с начала 2017 года. В предыдущие годы Борисов, представляющий консервативную и проевропейскую партию ГЕРБ, дважды занимал пост премьера. Наряду с отставкой премьера, участники многолюдных акций протеста требуют и отставки генерального прокурора Ивана Гешева. Болгария – одна из наиболее отсталых стран ЕС с точки зрения эффективности борьбы с коррупцией.

Радио "Свобода"

Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
1 / 5AP nuotr.
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
2 / 5AP nuotr.
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
3 / 5AP nuotr.
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
4 / 5AP nuotr.
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
5 / 5AP nuotr.
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
Protestai Bulgarijoje
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