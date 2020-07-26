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2020.07.26 16:09

Витаутас Ландсбергис. Древние римляне и новые московиты

Vytautas Landsbergis2020.07.26 16:09
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis / E. Blaževič/LRT nuotr.

У древних римлян были выкованы и отшлифованы твердые юридические принципы. Римское право! Pacta sunt servanda. Соблюдение договоров. То же относилось и к международному праву. Да, не на одной лишь силе легионов зиждился потенциально прочный мир – Pax Romana.

У московитов обратный принцип – несоблюдение договоров. Сила – это все. «Право» варваров. Палеолит, каменный век. У меня камень больше – я вправе быть твоим владыкой.

Отсюда и все остальное, и фундаментальное неприятие международного права. Перманентная московитская война как смысл бытия. С такими «вести переговоры» – детская иллюзия. Пока не сдашься, будешь виноватым и врагом, которого уничтожают. А одно из орудий – тотальная ложь. О соседях, которых намечено завоевать.

Страны Балтии не раз завоевывались московитами, а теперь какое-то время вроде бы свободны. С точки зрения восточных императоров – временно. Поэтому вновь накатываемый каток агрессивной лжи, будто они всегда хотели быть рабами Московии, вызывает опасения. Будто хорошая мирная Московия 80 лет назад была просто вынуждена завоевывать и разорять их.

Издают такие книги, напихивают их какими-то надуманными «документами». Верят, что ты их будешь читать и спорить. Такая была бы навязана игра и таков был бы путь к новой войне.

Единственное подходящее место для этих книг империи лжи – уличные туалеты цивилизованных стран.

Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Vytautas Landsbergis
# Литва# Россия# Мнения# Ландсбергис

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