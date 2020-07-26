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2020.07.26 14:22

В Вильнюсе реконструируется стадион Нагорного парка

Рамунас Якубаускас, BNS2020.07.26 14:22
Kalnų parkas
Kalnų parkas / BNS nuotr.

В центре столицы реконструируется стадион Нагорного парка, принадлежащий полицейскому ведомству, и его реконструкцию планируется завершить в начале 2022 года.

Пресс-атташе департамента полиции Рамунас Матонис сообщил BNS, что после реконструкции стадион будет по-прежнему открыт для публики.

«Стадион был и будет открыт для публики. Как и до реконструкции, мы постараемся создать условия для тех, кто хочет пользоваться стадионом», - сказал представитель полиции.

В ходе реконструкции рядом со стадионом планируется обустроить строительную трибуну площадью 305 квадратных метров, а также настелить искусственный травяной покров, оборудовать освещение, отремонтировать беговые дорожки и открытую фитнес-зону.

Kalnų parkas. Asociatyvinė nuotrauka
Kalnų parkas. Asociatyvinė nuotrauka / BNS nuotr.

Будут заново созданы или обновлены асфальтированные участки, пешеходные дорожки, газоны возле открытых тренажеров, заменены заборы и установлены новые ворота.

Реконструкция осуществляется за счет средств Департамента полиции, ее проводит компания «Аквеста», которая выиграла тендер. Стоимость работ составляет 116,1 тыс. евро.

Kalnų parkas
Kalnų parkas. Asociatyvinė nuotrauka
Kalnų parkas
Kalnų parkas
1 / 2BNS nuotr.
Kalnų parkas. Asociatyvinė nuotrauka
Kalnų parkas. Asociatyvinė nuotrauka
2 / 2BNS nuotr.
Kalnų parkas
Kalnų parkas. Asociatyvinė nuotrauka
# Литва# Вильнюс# полиция

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