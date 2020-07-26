В Вильнюсе реконструируется стадион Нагорного парка

В центре столицы реконструируется стадион Нагорного парка, принадлежащий полицейскому ведомству, и его реконструкцию планируется завершить в начале 2022 года.

Пресс-атташе департамента полиции Рамунас Матонис сообщил BNS, что после реконструкции стадион будет по-прежнему открыт для публики.

«Стадион был и будет открыт для публики. Как и до реконструкции, мы постараемся создать условия для тех, кто хочет пользоваться стадионом», - сказал представитель полиции.

В ходе реконструкции рядом со стадионом планируется обустроить строительную трибуну площадью 305 квадратных метров, а также настелить искусственный травяной покров, оборудовать освещение, отремонтировать беговые дорожки и открытую фитнес-зону.

Kalnų parkas. Asociatyvinė nuotrauka / BNS nuotr.

Будут заново созданы или обновлены асфальтированные участки, пешеходные дорожки, газоны возле открытых тренажеров, заменены заборы и установлены новые ворота.

Реконструкция осуществляется за счет средств Департамента полиции, ее проводит компания «Аквеста», которая выиграла тендер. Стоимость работ составляет 116,1 тыс. евро.