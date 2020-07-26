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2020.07.26 11:35

Особое место в Биржай: экспонаты коллекции автомобилей можно увидеть даже в сериале «Чернобыль»

Йонас Девейкис, LRT.lt2020.07.26 11:35
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

В усадьбе поместья Соделишкес, в непосредственной близости от Биржай, расположился музей старинной техники. Именно отсюда 10 автомобилей отправлялись на съемки культового сериала «Чернобыль», а всего под крышей музея находится около 300 технических экспонатов.

Чтобы поговорить о сокровищах, накопленных в музее, мы встречаемся с Нерингой Линкявичене, владелицей усадьбы, которая, вероятно, больше других знает об антикварных автомобилях в своем крае.

В просторных помещениях музея находятся несколько десятков винтажных автомобилей, историю каждого из которых она могла бы рассказать без запинки.

Neringa Linkevičienė
Neringa Linkevičienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Все машины в музее могут ездить, и большинство из них принадлежит частной коллекции семьи Линкявичюсов. По словам Н. Линкявичене, это не самая дорогая коллекция автомобилей в Литве, но одна из самых больших, которую семья начала собирать после покупки старой мастерской.

«Когда мы начали свою хозяйственную деятельность, мы купили техническую мастерскую колхозных времен, и там были советские машины. У первых работников хозяйства также были старые автомобили. Так и появились первые экспонаты», - вспоминает Н. Линкявичене.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

Первым экспонатом, приобретенным и отремонтированным семьей, был американский автомобиль 1929 года «Model F-29 Landau Sedan-DeLux». Это четырехдверная 3,2-литровая бензиновая машина, которая была одной из самых роскошных для своего времени.

«Это первый автомобиль, который мы отреставрировали и в который была вложена вся душа. Каждая деталь обсуждалась – сколько кожи, какой цвет, сколько никеля, какой гобелен, какой пол, какие шторы. В реставрацию можно вложить безумно много. Это как с ремонтом комнаты – можно покрасить только стены и пол, а можно сделать так, чтобы впечатляло», - говорит Н. Линкявичене.

Гордостью музея является кадиллак 1942 года. Это четырехдверный седан, под капотом которого прячется 8-цилиндровый 5,6-литровый двигатель.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Этот автомобиль является самым легким в управлении из всех старинных автомобилей. Другие машины на выставки везешь тралом, а этим управляешь сам. Хотя он был выпущен в 1942 году, у него автоматическая коробка передач. Это еще больше упрощает вождение», - говорит хозяйка усадьбы Соделишкес.

Единственный недостаток машины – даже с полным баком далеко не уедешь. «От заправки до заправки. Помню, как в прошом году ездили в Белоруссию, где проходил слет владельцев старинных автомобилей. Ехали через Ниду, и было очень страшно, сможем ли добраться до заправочной станции, потому что топлива оставалось мало и стрелка начинала дергаться», - вспоминает женщина.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

Кадиллак – ее любимая машина в музее, но не самая дорогая. «Мы купили ее в плохом состоянии. Пришлось реставрировать, а восстановление старинных автомобилей стоит дорого. Например, сейчас мы восстанавливаем 13-ю «Чайку». На ее реставрацию пришлось выделить около 70 тысяч, и это еще не предел», - говорит Неринга.

Н. Линкявичене также упоминает о малоизвестном факте: 10 автомобилей из этого музея участвовали в съемках сериала «Чернобыль».

В сериале вы можете видеть автобусы ЛАЗ, грузовик для дезинфекции, милицейский автомобиль, ГАЗ-14 «Чайку» и другие машины из этого музея.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Во время съемок наши автобусы были единственными, которые могли ездить самостоятельно, а другие приходилось буксировать», - говорит Л. Линкявичене.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

В музее можно найти не только множество старинных автомобилей, но и самую большую в Литве коллекцию старых тракторов. Их здесь более 50. Самые старые были произведены еще в XIX веке и работают на паровом двигателе.

«Три из них в состоянии ездить. Иногда мы один заводим и демонстрируем посетителям музея», - говорит владелица усадьбы Соделишкес.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Neringa Linkevičienė
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
1 / 7D. Umbraso/LRT nuotr.
Neringa Linkevičienė
Neringa Linkevičienė
2 / 7D. Umbraso/LRT nuotr.
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
3 / 7D. Umbraso/LRT nuotr.
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
4 / 7D. Umbraso/LRT nuotr.
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
5 / 7D. Umbraso/LRT nuotr.
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
6 / 7D. Umbraso/LRT nuotr.
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
7 / 7D. Umbraso/LRT nuotr.
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Neringa Linkevičienė
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus
# Литва# автомобиль# Культура# музеи

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