Особое место в Биржай: экспонаты коллекции автомобилей можно увидеть даже в сериале «Чернобыль»

В усадьбе поместья Соделишкес, в непосредственной близости от Биржай, расположился музей старинной техники. Именно отсюда 10 автомобилей отправлялись на съемки культового сериала «Чернобыль», а всего под крышей музея находится около 300 технических экспонатов.

Чтобы поговорить о сокровищах, накопленных в музее, мы встречаемся с Нерингой Линкявичене, владелицей усадьбы, которая, вероятно, больше других знает об антикварных автомобилях в своем крае.

В просторных помещениях музея находятся несколько десятков винтажных автомобилей, историю каждого из которых она могла бы рассказать без запинки.

Neringa Linkevičienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Все машины в музее могут ездить, и большинство из них принадлежит частной коллекции семьи Линкявичюсов. По словам Н. Линкявичене, это не самая дорогая коллекция автомобилей в Литве, но одна из самых больших, которую семья начала собирать после покупки старой мастерской.

«Когда мы начали свою хозяйственную деятельность, мы купили техническую мастерскую колхозных времен, и там были советские машины. У первых работников хозяйства также были старые автомобили. Так и появились первые экспонаты», - вспоминает Н. Линкявичене.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

Первым экспонатом, приобретенным и отремонтированным семьей, был американский автомобиль 1929 года «Model F-29 Landau Sedan-DeLux». Это четырехдверная 3,2-литровая бензиновая машина, которая была одной из самых роскошных для своего времени.

«Это первый автомобиль, который мы отреставрировали и в который была вложена вся душа. Каждая деталь обсуждалась – сколько кожи, какой цвет, сколько никеля, какой гобелен, какой пол, какие шторы. В реставрацию можно вложить безумно много. Это как с ремонтом комнаты – можно покрасить только стены и пол, а можно сделать так, чтобы впечатляло», - говорит Н. Линкявичене.

Гордостью музея является кадиллак 1942 года. Это четырехдверный седан, под капотом которого прячется 8-цилиндровый 5,6-литровый двигатель.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Этот автомобиль является самым легким в управлении из всех старинных автомобилей. Другие машины на выставки везешь тралом, а этим управляешь сам. Хотя он был выпущен в 1942 году, у него автоматическая коробка передач. Это еще больше упрощает вождение», - говорит хозяйка усадьбы Соделишкес.

Единственный недостаток машины – даже с полным баком далеко не уедешь. «От заправки до заправки. Помню, как в прошом году ездили в Белоруссию, где проходил слет владельцев старинных автомобилей. Ехали через Ниду, и было очень страшно, сможем ли добраться до заправочной станции, потому что топлива оставалось мало и стрелка начинала дергаться», - вспоминает женщина.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

Кадиллак – ее любимая машина в музее, но не самая дорогая. «Мы купили ее в плохом состоянии. Пришлось реставрировать, а восстановление старинных автомобилей стоит дорого. Например, сейчас мы восстанавливаем 13-ю «Чайку». На ее реставрацию пришлось выделить около 70 тысяч, и это еще не предел», - говорит Неринга.

Н. Линкявичене также упоминает о малоизвестном факте: 10 автомобилей из этого музея участвовали в съемках сериала «Чернобыль».

В сериале вы можете видеть автобусы ЛАЗ, грузовик для дезинфекции, милицейский автомобиль, ГАЗ-14 «Чайку» и другие машины из этого музея.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Во время съемок наши автобусы были единственными, которые могли ездить самостоятельно, а другие приходилось буксировать», - говорит Л. Линкявичене.

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus / D. Umbraso/LRT nuotr.

В музее можно найти не только множество старинных автомобилей, но и самую большую в Литве коллекцию старых тракторов. Их здесь более 50. Самые старые были произведены еще в XIX веке и работают на паровом двигателе.

«Три из них в состоянии ездить. Иногда мы один заводим и демонстрируем посетителям музея», - говорит владелица усадьбы Соделишкес.