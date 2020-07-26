Полиция предупреждает, что за небезопасную транспортировку животных может грозить штраф

Летом, в пору путешествий, многие берут в поездки своих питомцев. Сотрудники каунасской полиции пригласили владельцев собак, чтобы обучить их мерам безопасности во время путешествий с животными. Стражи порядка предупреждают, что за небезопасную транспортировку животных могут и оштрафовать.

Каунасский офицер полиции Расита Хенриот цитирует правила дорожного движения, где говорится, что перевозка домашних животных должна быть безопасной.

«Правила дорожного движения требуют, чтобы домашние животные при транспортировке были закреплены, чтобы они не мешали водителю управлять автомобилем, не отвлекали его и, конечно же, чтобы при внезапной остановке или аварии животное могло оставаться на месте», - сказала офицер.

Šuo automobilyje / Shutterstock nuotr.

По ее словам, в настоящее время хватает приспособлений для защиты животных в пути – часто используются ремни и специальные контейнеры.

Р. Хенриот подчеркивает, что люди часто перевозят небольших животных просто на коленях, а крупных не пристегивают. Во время быстрого торможения или аварии это может привести даже к смерти.

Šuo automobilyje / Shutterstock nuotr.

«Во время аварии, при резком торможении, вы не сможете удержать животное в руках, как и маленького человека. Вы можете его прижать, поранить, даже смертельно. При перевозке крупного питомца представьте, что это – человек, и что во время сильного толчка он может убить как водителя, так и пристегнутого соседа. Так что, если кто-то один в машине не пристегнут, включая животное, это может представлять угрозу», - объясняет офицер.

За непристегнутое животное можно получить штраф от 12 евро и выше. Однако Р. Хенриот верит, что чаще всего животного принимают за члена семьи, поэтому самым болезненным штрафом была бы утрата самого питомца.