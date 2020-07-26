Новости

2020.07.26 10:30

Полиция предупреждает, что за небезопасную транспортировку животных может грозить штраф

Kristina Karlonė, Служба телевизионных новостей LRT, LRT.lt2020.07.26 10:30
Šuo kelionėje/šunys/gyvūnai
Šuo kelionėje/šunys/gyvūnai / Emerson Peters/Unsplash nuotr.

Летом, в пору путешествий, многие берут в поездки своих питомцев. Сотрудники каунасской полиции пригласили владельцев собак, чтобы обучить их мерам безопасности во время путешествий с животными. Стражи порядка предупреждают, что за небезопасную транспортировку животных могут и оштрафовать.

Каунасский офицер полиции Расита Хенриот цитирует правила дорожного движения, где говорится, что перевозка домашних животных должна быть безопасной.

«Правила дорожного движения требуют, чтобы домашние животные при транспортировке были закреплены, чтобы они не мешали водителю управлять автомобилем, не отвлекали его и, конечно же, чтобы при внезапной остановке или аварии животное могло оставаться на месте», - сказала офицер.

Šuo automobilyje
Šuo automobilyje / Shutterstock nuotr.

По ее словам, в настоящее время хватает приспособлений для защиты животных в пути – часто используются ремни и специальные контейнеры.

Р. Хенриот подчеркивает, что люди часто перевозят небольших животных просто на коленях, а крупных не пристегивают. Во время быстрого торможения или аварии это может привести даже к смерти.

Šuo automobilyje
Šuo automobilyje / Shutterstock nuotr.

«Во время аварии, при резком торможении, вы не сможете удержать животное в руках, как и маленького человека. Вы можете его прижать, поранить, даже смертельно. При перевозке крупного питомца представьте, что это – человек, и что во время сильного толчка он может убить как водителя, так и пристегнутого соседа. Так что, если кто-то один в машине не пристегнут, включая животное, это может представлять угрозу», - объясняет офицер.

За непристегнутое животное можно получить штраф от 12 евро и выше. Однако Р. Хенриот верит, что чаще всего животного принимают за члена семьи, поэтому самым болезненным штрафом была бы утрата самого питомца.

Šuo kelionėje/šunys/gyvūnai
Šuo automobilyje
Šuo automobilyje
Šuo kelionėje/šunys/gyvūnai
Šuo kelionėje/šunys/gyvūnai
1 / 3Emerson Peters/Unsplash nuotr.
Šuo automobilyje
Šuo automobilyje
2 / 3Shutterstock nuotr.
Šuo automobilyje
Šuo automobilyje
3 / 3Shutterstock nuotr.
Šuo kelionėje/šunys/gyvūnai
Šuo automobilyje
Šuo automobilyje
# Литва# полиция

Популярно

Chabarovske protestai

Новости

2020.07.25 12:14

В Хабаровске и Владивостоке вновь идут митинги в поддержку Фургала

укладка трубопровода Nord Stream 2

Новости

2020.07.25 14:05

Neue Zürcher Zeitung: "Северный поток-2" или решающий геополитический поединок в Балтийском море

Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą

Новости

2020.07.26 10:27

Лилия Шевцова. Хабаровск – тест на способность Кремля рулить дальше

Parodos „500“ ekspozicijos eskizas

Новости

2020.07.26 10:25

От Сигизмунда Августа до Жигимантаса Аугустинаса: история одной мании величия

Muzikologas Leonidas Melnikas

Новости

2020.07.26 10:07

Братья Мойше и Лейба Хофмеклерисы – яркие музыканты, чьи пути разошлись

Koronavirusas Rusijoje

Новости

2020.07.26 09:51

В России число заражённых коронавирусом за сутки выросло на 5870

Koronavirusas Katalonijoje

Новости

2020.07.26 09:47

Власти вновь призывают жителей Каталонии: "Оставайтесь дома!"

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis

Новости

2020.07.26 10:40

Алексей Кромский. Триумф гуманизма Президента Зеленского

Šiaurės Korėja

Новости

2020.07.26 10:00

Власти КНДР сообщили о возможном проникновении коронавируса в страну

Sodeliškių dvaro Senovinės technikos muziejus

Новости

2020.07.26 11:35

Особое место в Биржай: экспонаты коллекции автомобилей можно увидеть даже в сериале «Чернобыль»

7
Поиск