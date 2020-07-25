"Пещерная гомофобия": что стоит за законопроектами от "Слуг народа"

В Верховную раду внесен законопроект, предусматривающий введение штрафов за пропаганду гомосексуальности. Почему политики в Украине вновь возвращаются к этой теме - у DW.

Несмотря на декларирование властями Украины принципов толерантности, недискриминации и гендерного равенства, гомофобные настроения в обществе, признают эксперты, еще сохраняются. Порой их подпитывают неоднозначные инициативами политиков. Депутаты Рады от правящей партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис зарегистрировали в парламенте два законопроекта, содержание которых стало известно 23 июля.

Один из документов предусматривает введение административной ответственности за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма" (так в тексте законопроекта. - Ред.). Цель другого - защита "традиционных семейных ценностей". Почему политики в Украине опять возвращаются к этой теме - у DW.

Штрафы за "пропаганду гомосексуализма"

Авторы законопроектов предлагают изменить в законодательстве понятие "гендерное равенство". "Гендер вошел в наше законодательство и положил начало широкой пропаганде гендерного равенства, которая, по сути своей, является явной или скрытой пропагандой гомосексуализма и трансгендеризма", - указывают они в пояснительной записке к документам. При этом депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис негативно оценивают принятие в 2005 году закона об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, направленного на утверждения гендерного равенства и недопущения дискриминации по признаку пола.

Мазурашу и Лис предлагают за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма" налагать штрафы от 17 до 136 тысяч гривен. "Люди разные есть, ну и пусть себе. Просто не стоит это пропагандировать. Вот и вся философия этих законопроектов", - написал на своей странице в Facebook Георгий Мазурашу. По его словам, введение административной ответственности в данном случае является важным шагом, которого давно ожидает украинское общество.

Рассмотрение законопроектов, если до этого дойдет дело, случится не ранее осенней сессии Рады. В ней, напомним, с начала текущего года существует объединение "Ценности, достоинство, родина", созданное для защиты украинцев от однополых браков, проституции, алкоголизма и гендерного равенства и насчитывающее более 300 депутатов.

LGBT eitynės Ukrainoje / AP nuotr.

По примеру России?

В 1991 году Украина стала первой постсовесткой страной, отменившей уголовную ответственность за добровольные однополые отношения. Впрочем, до сих пор некоторые украинские политики пытаются в той или иной степени подогревать гомофобные настроения в обществе.

В 2011-2013 годы депутаты Рады от Партии регионов продвигали законопроекты о запрете "пропаганды гомосексуализма" и "распространения позитивной информации о гомосексуализме". Они предусматривали за любые публичные проявления гомосексуальности наказания от штрафа в 15 тысяч гривен до пяти лет тюрьмы. Авторы тех законопроектов, очевидно, брали пример с России, где примерно в то же время живо обсуждался, а в 2013 году был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

После 2014 года, когда Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, ситуация несколько изменилась. Киев взял на себя обязательства обеспечивать гендерное равенство и бороться с дискриминацией во всех ее формах и проявлениях. В мае нынешнего года глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и послы 21 страны отметили прогресс Киева в плане защиты ЛГБТ-сообщества, но при этом указали на то, что его представители все еще уязвимы перед насилием на почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Возмущение украинского ЛГБТ-сообщества

Именно спорные законодательные инициативы и заявления политиков приводят к этому, уверены эксперты. "Нынешний законопроект - какая-то пещерная гомофобия, которая к нам возвращается. Удивительно, что инициативы депутатов сейчас совпадают с нарративами из Российской Федерации. Мы знаем, что они заканчиваются сужением прав человека, как это и произошло в России", - пояснил DW руководитель правозащитного направления общественной организации "Альянс.Глобал" Борис Хмилевский.

По его мнению, сейчас у украинцев нет запроса на такие инициативы, однако отдельные политики навязывают свое мировоззрение через подобные законопроекты, прикрываясь тем, что якобы в обществе этого хотят. "Политики пытаются поднять рейтинг среди консервативного электората, позиционируя себя защитниками традиционных семейных ценностей. Хотя ЛГБТ-сообщество так же поддерживает семейные ценности. Но просто семьи бывают разные", - добавил Хмилевский.

LGBT eitynės Ukrainoje / AP nuotr.

Сами представители ЛГБТ-сообщества также возмущены инициативой парламентариев от "Слуги народа". Ассоциация ЛГБТ "ЛИГА" заявила, что внесенные законопроекты копируют идеи аналогичных дискриминационных инициатив в России. "Хочется напомнить народным избранникам, что они избирались как депутаты независимого суверенного государства и должны защищать права и интересы всех без исключения граждан Украины", - подчеркнул глава ассоциации Олег Алехин.

"Банить" в зародыше

В международной правозащитной организации Amnesty International Украина констатируют, что с каждым годом в стране все спокойнее проходят марши равенства, прайды, есть содействие проведению акций со стороны и полиции, и властей - за исключением отдельных представителей местного самоуправления.

Вместе с тем правозащитники признают, что определенные консервативные группы политиков в местных советах до сих пор прибегают к манипуляциям с ценностями и дискриминации. "Время от времени возникают определенные инициативы. Все эти законопроекты дискриминационны и противоречат взятым Украиной обязательствам и принципам международного права", - сообщиила DW пресс-секретарь Amnesty International Украина Екатерина Митева. По ее выражению, подобные документы украинское гражданское общество должно "банить" еще на уровне идеи.

DW