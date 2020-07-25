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2020.07.25 11:24

"Пещерная гомофобия": что стоит за законопроектами от "Слуг народа"

DW2020.07.25 11:24
LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje / AP nuotr.

В Верховную раду внесен законопроект, предусматривающий введение штрафов за пропаганду гомосексуальности. Почему политики в Украине вновь возвращаются к этой теме - у DW.

Несмотря на декларирование властями Украины принципов толерантности, недискриминации и гендерного равенства, гомофобные настроения в обществе, признают эксперты, еще сохраняются. Порой их подпитывают неоднозначные инициативами политиков. Депутаты Рады от правящей партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис зарегистрировали в парламенте два законопроекта, содержание которых стало известно 23 июля.

Один из документов предусматривает введение административной ответственности за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма" (так в тексте законопроекта. - Ред.). Цель другого - защита "традиционных семейных ценностей". Почему политики в Украине опять возвращаются к этой теме - у DW.

Штрафы за "пропаганду гомосексуализма"

Авторы законопроектов предлагают изменить в законодательстве понятие "гендерное равенство". "Гендер вошел в наше законодательство и положил начало широкой пропаганде гендерного равенства, которая, по сути своей, является явной или скрытой пропагандой гомосексуализма и трансгендеризма", - указывают они в пояснительной записке к документам. При этом депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис негативно оценивают принятие в 2005 году закона об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, направленного на утверждения гендерного равенства и недопущения дискриминации по признаку пола.

Мазурашу и Лис предлагают за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма" налагать штрафы от 17 до 136 тысяч гривен. "Люди разные есть, ну и пусть себе. Просто не стоит это пропагандировать. Вот и вся философия этих законопроектов", - написал на своей странице в Facebook Георгий Мазурашу. По его словам, введение административной ответственности в данном случае является важным шагом, которого давно ожидает украинское общество.

Рассмотрение законопроектов, если до этого дойдет дело, случится не ранее осенней сессии Рады. В ней, напомним, с начала текущего года существует объединение "Ценности, достоинство, родина", созданное для защиты украинцев от однополых браков, проституции, алкоголизма и гендерного равенства и насчитывающее более 300 депутатов.

LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje / AP nuotr.

По примеру России?

В 1991 году Украина стала первой постсовесткой страной, отменившей уголовную ответственность за добровольные однополые отношения. Впрочем, до сих пор некоторые украинские политики пытаются в той или иной степени подогревать гомофобные настроения в обществе.

В 2011-2013 годы депутаты Рады от Партии регионов продвигали законопроекты о запрете "пропаганды гомосексуализма" и "распространения позитивной информации о гомосексуализме". Они предусматривали за любые публичные проявления гомосексуальности наказания от штрафа в 15 тысяч гривен до пяти лет тюрьмы. Авторы тех законопроектов, очевидно, брали пример с России, где примерно в то же время живо обсуждался, а в 2013 году был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

После 2014 года, когда Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, ситуация несколько изменилась. Киев взял на себя обязательства обеспечивать гендерное равенство и бороться с дискриминацией во всех ее формах и проявлениях. В мае нынешнего года глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и послы 21 страны отметили прогресс Киева в плане защиты ЛГБТ-сообщества, но при этом указали на то, что его представители все еще уязвимы перед насилием на почве сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Возмущение украинского ЛГБТ-сообщества

Именно спорные законодательные инициативы и заявления политиков приводят к этому, уверены эксперты. "Нынешний законопроект - какая-то пещерная гомофобия, которая к нам возвращается. Удивительно, что инициативы депутатов сейчас совпадают с нарративами из Российской Федерации. Мы знаем, что они заканчиваются сужением прав человека, как это и произошло в России", - пояснил DW руководитель правозащитного направления общественной организации "Альянс.Глобал" Борис Хмилевский.

По его мнению, сейчас у украинцев нет запроса на такие инициативы, однако отдельные политики навязывают свое мировоззрение через подобные законопроекты, прикрываясь тем, что якобы в обществе этого хотят. "Политики пытаются поднять рейтинг среди консервативного электората, позиционируя себя защитниками традиционных семейных ценностей. Хотя ЛГБТ-сообщество так же поддерживает семейные ценности. Но просто семьи бывают разные", - добавил Хмилевский.

LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje / AP nuotr.

Сами представители ЛГБТ-сообщества также возмущены инициативой парламентариев от "Слуги народа". Ассоциация ЛГБТ "ЛИГА" заявила, что внесенные законопроекты копируют идеи аналогичных дискриминационных инициатив в России. "Хочется напомнить народным избранникам, что они избирались как депутаты независимого суверенного государства и должны защищать права и интересы всех без исключения граждан Украины", - подчеркнул глава ассоциации Олег Алехин.

"Банить" в зародыше

В международной правозащитной организации Amnesty International Украина констатируют, что с каждым годом в стране все спокойнее проходят марши равенства, прайды, есть содействие проведению акций со стороны и полиции, и властей - за исключением отдельных представителей местного самоуправления.

Вместе с тем правозащитники признают, что определенные консервативные группы политиков в местных советах до сих пор прибегают к манипуляциям с ценностями и дискриминации. "Время от времени возникают определенные инициативы. Все эти законопроекты дискриминационны и противоречат взятым Украиной обязательствам и принципам международного права", - сообщиила DW пресс-секретарь Amnesty International Украина Екатерина Митева. По ее выражению, подобные документы украинское гражданское общество должно "банить" еще на уровне идеи.

DW

LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje
1 / 3AP nuotr.
LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje
2 / 3AP nuotr.
LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje
3 / 3AP nuotr.
LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje
LGBT eitynės Ukrainoje
# В мире# Ukraina# гомосексуализм# правозащитники# Верховная Рада

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