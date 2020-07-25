Новости

2020.07.25 11:11

Премьер Великобритании признал промахи властей в борьбе с коронавирусом

DW2020.07.25 11:11
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas / AP nuotr.

Лондон не сразу осознал масштаб бессимптомной передачи вируса SARS-CoV-2 от человека к человеку, заявил Борис Джонсон. Великобритания опережает другие страны Европы по числу смертей больных с COVID-19.

Власти Великобритании допустили ошибки в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, признал премьер-министр Борис Джонсон в интервью медиакомпании BBC, обнародованном в пятницу, 24 июля. По его словам, официальный Лондон в первые недели и месяцы не осознавал всю опасность нового вируса. "Единственное, чего мы, вероятно, не увидели в начале, - это масштаб передачи вируса от человека к человеку в бессимптомной форме", - отметил Джонсон.

Британский премьер, переболевший COVID-19, особо выделил необходимость "извлечь уроки" из действий властей на ранней стадии распространения инфекции. Для этого будет "множество возможностей", добавил он. Некоторые вещи могли быть "сделаны иначе", допустил Джонсон.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 15,6 млн жителей планеты, а свыше 630 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. В Соединенном Королевстве инфекция выявлена почти у 300 000 человек. Свыше 45 000 больных скончались, что является наивысшим показателем среди европейских стран. Власти ввели локдаун в конце марта, чтобы сдержать распространение инфекции. Критики обвиняют их в запоздалом решении. В июне Англия первой из административно-политических частей Великобритании начала смягчение ограничительных мер.

DW

Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
1 / 1AP nuotr.
Borisas Johnsonas
# В мире# коронавирус# Великобритания# Джонсон

Популярно

Ispanija

Новости

2020.07.24 15:10

В Литве расширят список стран, по возвращении из которых нужна изоляция

Tėvas/tėvai/tėvystė/vaikai/šeima/vienišas tėvas

Новости

2020.07.24 14:15

Литва: на какую помощь могут рассчитывать пенсионеры, родители, безработные?

Ispanija

Новости

2020.07.25 09:57

Минздрав Литвы расширил список европейских стран, по возвращении из которых требуется изоляция

Musulmonų pamaldos Šv. Sofijos sobore

Новости

2020.07.24 16:25

В соборе Святой Софии прошел первый с 1934 года пятничный намаз

7
Baltarusiai pasirašo už kandidatą į prezidentus Valerijų Cepkalo

Новости

2020.07.24 14:46

Цепкало уехал из Беларуси, опасаясь ареста

Kaukės oro uoste

Новости

2020.07.24 13:43

На следующей неделе могут вернуть обязательное ношение масок

Vidmantas Kučinskas.

Новости

2020.07.25 08:27

Источники: в Словении задержан Видмантас Кучинскас – бизнесмен, которого в России подозревают в мошенничестве

Jūros šventė (2018 m.)

Новости

2020.07.24 16:37

"Встречи с ветром": в Клайпеде начинается традиционный Праздник моря

Jūros šventė 2020

Новости

2020.07.25 08:29

Необычный Праздник моря: без традиционных шествий, но в защитных масках

Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas

Новости

2020.07.24 18:22

ЕС призвал Россию незамедлительно освободить Юрия Дмитриева

Поиск