От Сигизмунда Августа до Жигимантаса Аугустинаса: история одной мании величия

В четверг, 30 июля, в столичном выставочном зале «Титаник» Художественной академии Литвы будет открыта выставка работ Жигимантаса Аугустинаса «Сигизмунду Августу – 500», которую художник посвящает королю Польши и Великому князю Литовскому.
Переписывание истории, «притягивание» фактов для желаемых целей с использованием славного и благородного прошлого становится на этой выставке гротескным инструментом для конструирования альтернативной реальности, - сообщается в пресс-релизе.
Сходство имен организатора выставки Жигимантаса Аугустинаса и короля Польши, Великого князя Литовского Сигизмунда Августа (1520-1572) дают повод поговорить об использовании исторических фактов в личных целях.
Наивность, эгоизм и мания величия – очень человеческие качества. Инициатор выставки предлагает отнестись к ним с улыбкой.
Короля Сигизмунда Августа иногда называют тираном и извращенцем, а иногда – образцовым примером мужчины, страстно любящего женщину. Его образованность и коллекционирование культурных ценностей часто упускают из виду. Однако на первый план выдвигают бесполезность сложных политических решений для национальных интересов Литвы.
Инициатор выставки не берется за решение исторических дилемм, его цель – привлечь внимание к неизбежной субъективизации истории, причем, делая это, он использует не политические инструменты, а развлекательные конструкции.
На экспозиции можно найти утопическую реконструкцию дворца правителей Великого княжества Литовского, гибрид королевы Боны Сфорцы и бывшего президента Дали Грибаускайте, портрет несуществующего потомка Сигизмунда Августа и, конечно же, портрет самого устроителя выставки, увековечившего себя в интерьерах дворца правителей Великого княжества Литовского.
Как и положено настоящему празднику, там будет дым и будет звучать музыка аудиофильского качества. Специально для выставки звукорежиссер Антанас Домбровскис изготовил и собрал звуковое оборудование, а скульптор Таурас Кенсминас создал трон, достойный короля. Сидя в нем, вы сможете не только послушать музыку, но и добавить свой любимый трек в плейлист, посвятив его королю Сигизмунду Августу.