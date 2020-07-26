От Сигизмунда Августа до Жигимантаса Аугустинаса: история одной мании величия

В четверг, 30 июля, в столичном выставочном зале «Титаник» Художественной академии Литвы будет открыта выставка работ Жигимантаса Аугустинаса «Сигизмунду Августу – 500», которую художник посвящает королю Польши и Великому князю Литовскому.

Переписывание истории, «притягивание» фактов для желаемых целей с использованием славного и благородного прошлого становится на этой выставке гротескным инструментом для конструирования альтернативной реальности, - сообщается в пресс-релизе.

Сходство имен организатора выставки Жигимантаса Аугустинаса и короля Польши, Великого князя Литовского Сигизмунда Августа (1520-1572) дают повод поговорить об использовании исторических фактов в личных целях.

Žygimantas Augustinas „Žygimantas August'in'as pamatęs Liublino unijos viziją“ (aliejus ant drobės; 104x170 cm.; 2019). / A. Mikuckytės-Mateikienės nuotr.

Наивность, эгоизм и мания величия – очень человеческие качества. Инициатор выставки предлагает отнестись к ним с улыбкой.

Короля Сигизмунда Августа иногда называют тираном и извращенцем, а иногда – образцовым примером мужчины, страстно любящего женщину. Его образованность и коллекционирование культурных ценностей часто упускают из виду. Однако на первый план выдвигают бесполезность сложных политических решений для национальных интересов Литвы.

Žygimantas Augustinas, „Palikuonio tėvai“, giclée spauda ant archyvinio popieriaus, 30 x 30 cm, 2018 m. / Ž. Augustino asmeninio archyvo nuotr.

Инициатор выставки не берется за решение исторических дилемм, его цель – привлечь внимание к неизбежной субъективизации истории, причем, делая это, он использует не политические инструменты, а развлекательные конструкции.

На экспозиции можно найти утопическую реконструкцию дворца правителей Великого княжества Литовского, гибрид королевы Боны Сфорцы и бывшего президента Дали Грибаускайте, портрет несуществующего потомка Сигизмунда Августа и, конечно же, портрет самого устроителя выставки, увековечившего себя в интерьерах дворца правителей Великого княжества Литовского.

Žygimantas Augustinas, „Karalius Žygimantas Augustas kalba istorikų lūpomis“, „Monarch“ modifikuotas stiprintuvas, ruporai „гр-1“, garso įrašas 2 min., 2020 m. / Ž. Augustino asmeninio archyvo nuotr.

Как и положено настоящему празднику, там будет дым и будет звучать музыка аудиофильского качества. Специально для выставки звукорежиссер Антанас Домбровскис изготовил и собрал звуковое оборудование, а скульптор Таурас Кенсминас создал трон, достойный короля. Сидя в нем, вы сможете не только послушать музыку, но и добавить свой любимый трек в плейлист, посвятив его королю Сигизмунду Августу.