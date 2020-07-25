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2020.07.25 10:54

Симонас Розенбаумас – первый почетный консул Литвы в Палестине

Lukas Aluzas, Радио LRT, LRT.lt2020.07.25 10:54
Lietuvos Steigiamojo Seimo Prezidiumas. Iš kairės: sekretorius Naftalis Fridmanas, pirmasis sekretorius Ladas Natkevičius, pirmasis vicepirmininkas Jonas Staugaitis, Steigiamojo Seimo Pirmininkas, einantis Respublikos Prezidento pareigas Aleksandras Stulginskis, antrasis vicepirmininkas Justinas Staugaitis. Kaunas, 1920 m.
Lietuvos Steigiamojo Seimo Prezidiumas. Iš kairės: sekretorius Naftalis Fridmanas, pirmasis sekretorius Ladas Natkevičius, pirmasis vicepirmininkas Jonas Staugaitis, Steigiamojo Seimo Pirmininkas, einantis Respublikos Prezidento pareigas Aleksandras Stulginskis, antrasis vicepirmininkas Justinas Staugaitis. Kaunas, 1920 m. / Fotografas nenurodytas/Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos archyvo nuotr.

LRT продолжает проект «Камни памяти», цель которого – вспомнить выдающихся литваков, то есть евреев, которые родились, жили в Литве или были разбросаны отсюда по всему миру. Пятнадцатый рассказ – о члене Учредительного Сейма, первом почетном консуле Литвы в Палестине Симонасе Розенбаумасе (Семене Розенбауме).

Среди евреев, активно поддержавших независимость Литвы, был адвокат Симонас Розенбаумас. В конце 1918-го он был включен в Государственный совет Литвы, исполнял обязанности вице-министра иностранных дел. С. Розенбаумас внес вклад в международное признание государства.

Камни памяти
Камни памяти / LRT

В 1919-ом Симонас Розенбаумас был членом литовской делегации на Парижской мирной конференции. На французском языке подготовил меморандум, в котором обосновывались претензии Литвы на Вильнюсский край.

В 1920-ом вместе с делегацией Литвы С. Розенбаумас отправился в Москву, где договаривался с представителями советской России об условиях мира. Политик работал также в Учредительном и Втором Сеймах. С. Розенбаумас внес вклад в разработку Конституции 1922 года. В своих речах обращал внимание на определенные двусмысленности в законах, говорил о необходимости гарантировать все гражданские свободы.

Simonas Rozenbaumas
Simonas Rozenbaumas

С. Розенбаумас стал первым почетным консулом Литвы в Тель-Авиве. Он работал до самой смерти в 1934-ом.

С. Розенбаумас активно участвовал в деятельности еврейской общины, был председателем Национального совета евреев Литвы. В 1923-1924 годах являлся министром без портфеля по еврейским делам.

Prieš šimtmetį – rinkimai į Steigiamąjį Seimą: juose netrūko nei aktyvumo, nei staigmenų
Prieš šimtmetį – rinkimai į Steigiamąjį Seimą: juose netrūko nei aktyvumo, nei staigmenų

Позже активный политический и общественный деятель эмигрировал в Палестину. В 1927-ом С. Розенбаумас стал первым почетным консулом Литвы в Тель-Авиве. Он работал до самой смерти в 1934-ом.

Рассказ о Симонасе Розенбаумасе слушайте и в радиозаписи (на литовском языке):


Подготовил Висмантас Жуклявичюс

Lietuvos Steigiamojo Seimo Prezidiumas. Iš kairės: sekretorius Naftalis Fridmanas, pirmasis sekretorius Ladas Natkevičius, pirmasis vicepirmininkas Jonas Staugaitis, Steigiamojo Seimo Pirmininkas, einantis Respublikos Prezidento pareigas Aleksandras Stulginskis, antrasis vicepirmininkas Justinas Staugaitis. Kaunas, 1920 m.
Камни памяти
Simonas Rozenbaumas
Prieš šimtmetį – rinkimai į Steigiamąjį Seimą: juose netrūko nei aktyvumo, nei staigmenų
Lietuvos Steigiamojo Seimo Prezidiumas. Iš kairės: sekretorius Naftalis Fridmanas, pirmasis sekretorius Ladas Natkevičius, pirmasis vicepirmininkas Jonas Staugaitis, Steigiamojo Seimo Pirmininkas, einantis Respublikos Prezidento pareigas Aleksandras Stulginskis, antrasis vicepirmininkas Justinas Staugaitis. Kaunas, 1920 m.
Lietuvos Steigiamojo Seimo Prezidiumas. Iš kairės: sekretorius Naftalis Fridmanas, pirmasis sekretorius Ladas Natkevičius, pirmasis vicepirmininkas Jonas Staugaitis, Steigiamojo Seimo Pirmininkas, einantis Respublikos Prezidento pareigas Aleksandras Stulginskis, antrasis vicepirmininkas Justinas Staugaitis. Kaunas, 1920 m.
1 / 4Fotografas nenurodytas/Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos archyvo nuotr.
Камни памяти
Камни памяти
2 / 4LRT
Simonas Rozenbaumas
Simonas Rozenbaumas
3 / 4
Prieš šimtmetį – rinkimai į Steigiamąjį Seimą: juose netrūko nei aktyvumo, nei staigmenų
Prieš šimtmetį – rinkimai į Steigiamąjį Seimą: juose netrūko nei aktyvumo, nei staigmenų
4 / 4
Lietuvos Steigiamojo Seimo Prezidiumas. Iš kairės: sekretorius Naftalis Fridmanas, pirmasis sekretorius Ladas Natkevičius, pirmasis vicepirmininkas Jonas Staugaitis, Steigiamojo Seimo Pirmininkas, einantis Respublikos Prezidento pareigas Aleksandras Stulginskis, antrasis vicepirmininkas Justinas Staugaitis. Kaunas, 1920 m.
Камни памяти
Simonas Rozenbaumas
Prieš šimtmetį – rinkimai į Steigiamąjį Seimą: juose netrūko nei aktyvumo, nei staigmenų
# Литва# евреи# Камни памяти

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