Симонас Розенбаумас – первый почетный консул Литвы в Палестине

LRT продолжает проект «Камни памяти», цель которого – вспомнить выдающихся литваков, то есть евреев, которые родились, жили в Литве или были разбросаны отсюда по всему миру. Пятнадцатый рассказ – о члене Учредительного Сейма, первом почетном консуле Литвы в Палестине Симонасе Розенбаумасе (Семене Розенбауме).

Среди евреев, активно поддержавших независимость Литвы, был адвокат Симонас Розенбаумас. В конце 1918-го он был включен в Государственный совет Литвы, исполнял обязанности вице-министра иностранных дел. С. Розенбаумас внес вклад в международное признание государства.

Камни памяти / LRT

В 1919-ом Симонас Розенбаумас был членом литовской делегации на Парижской мирной конференции. На французском языке подготовил меморандум, в котором обосновывались претензии Литвы на Вильнюсский край.

В 1920-ом вместе с делегацией Литвы С. Розенбаумас отправился в Москву, где договаривался с представителями советской России об условиях мира. Политик работал также в Учредительном и Втором Сеймах. С. Розенбаумас внес вклад в разработку Конституции 1922 года. В своих речах обращал внимание на определенные двусмысленности в законах, говорил о необходимости гарантировать все гражданские свободы.

Simonas Rozenbaumas

С. Розенбаумас стал первым почетным консулом Литвы в Тель-Авиве. Он работал до самой смерти в 1934-ом.

С. Розенбаумас активно участвовал в деятельности еврейской общины, был председателем Национального совета евреев Литвы. В 1923-1924 годах являлся министром без портфеля по еврейским делам.

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Позже активный политический и общественный деятель эмигрировал в Палестину. В 1927-ом С. Розенбаумас стал первым почетным консулом Литвы в Тель-Авиве. Он работал до самой смерти в 1934-ом.

Рассказ о Симонасе Розенбаумасе слушайте и в радиозаписи (на литовском языке):

Подготовил Висмантас Жуклявичюс