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2020.07.24 18:22

ЕС призвал Россию незамедлительно освободить Юрия Дмитриева

Deutsche Welle2020.07.24 18:22
Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas
Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas / AP nuotr.

Официальный представитель Европейской службы внешних связей назвал дело Дмитриева очередным звеном в нарастающей цепочке арестов и случаев дискредитации правозащитников в РФ.

Европейская служба внешних связей в пятницу, 24 июля, выступила с заявлением по поводу приговора главе карельского отделения общества "Мемориал”, историку Юрию Дмитриеву. Как отмечается в документе, размещенном на официальном портале внешнеполитической структуры ЕС, "дело в отношении Дмитриева - это очередное звено в нарастающей цепочке арестов и случаев дискредитации правозащитников в Российской Федерации”.

Европейские дипломаты считают, что обвинения против Дмитриева связаны с его правозащитной деятельностью, изучением политических репрессий и обнаружением мест массовых захоронений жертв террора. "Вынесенный приговор может дополнительно сократить пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в стране”, - предупреждают в ЕС.

Брюссель призвал Москву "незамедлительно и безоговорочно” освободить Юрия Дмитриева, "приняв во внимание его возраст и состояние здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции”.

Приговор Юрию Дмитриеву

Петрозаводский городской суд 22 июля приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам заключения. Заседание суда состоялось в закрытом для журналистов режиме. Как сообщил СМИ адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, его подзащитный был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Прокуратура требовала для историка 15 лет тюрьмы.

Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в ноябре текущего года. Правозащитные организации считают дело главы карельского "Мемориала” политическим.

Deutsche Welle

Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas
Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas
Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas
1 / 1AP nuotr.
Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas
# Россия

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