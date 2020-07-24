В Клайпеде респираторы могли быть проданы по поддельным документам

Служба спецрасследований начала досудебное расследование о возможной подделке документов на покупку респираторов. Обвинения пока никому не предъявлены, сообщает русская служба Радио ЛРТ.



В начале июля Центр журналистских расследований „Siena“ сообщил, что во время коронавирусного кризиса Клайпедское самоуправление приобрело у компании „Vadasiga“ китайские респираторы. Эти средства защиты могли быть проданы по поддельным документам. По словам руководителя компании, он не подозревал об этом.

С компанией „Vadasiga“ заключены два договора на покупку респираторов. Сумма каждого из них – 107 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в Литву были завезены некачественные бесконтактные термометры. Сейчас их изымают из продажи и выясняют, кто закупил это оборудование. Жалобы на термометры поступили из больниц, от людей, которые приобрели их в разгар карантина по интернету, различных организаций.