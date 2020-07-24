На следующей неделе могут вернуть обязательное ношение масок

На следующей неделе правительство может предложить вернуть обязательное ношение масок, однако по поводу того, где конкретно они будут обязательны, Министерство здравоохранения еще решает.



"В качестве одной из наиболее эффективных мер рассматривается обязательное ношение масок, прежде всего, в транспорте, в торговых центрах и в других местах массового скопления людей, где трудно созранить безопасную дистанцию", – заявила в пятницу на пресс-конференции вице-министр здравоохранения Литвы Кристина Гаруолене.

Заведующий пресс-службой Министерства здравоохранения Витаутас Бенюшис сообщил BNS, что пока рассматриваются все варианты.

"В данный момент министерство рассматривает различные варианты, и анализирует лучшую практику других стран. На следующей неделе будут приняты решения о конкретных предложениях, и как один из рассматриваемых вариантов - возврат обязательного ношения масок в общественном транспорте, а также на остановках, возможно, на мероприятиях", – сказал он.

Замещающий министра здравоохранения министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич сообщил, что до принятия решений ведомство "настоятельно призывает" носить маски.

"Практически мы уже в начале недели рассмотрели список возможных мер, этот список был и ранее. (...) Прежде всего, ужесточается требование ношения масок, либо оно станет обязательным", – сказал Я. Наркевич.

Только за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев. Сейчас коронавирусом больны 277 человек. В изоляции находится 99 человек.