Реестровый центр: портал e.sveikata еще не работает

В пятницу в Литве все еще не действует электронная система здравоохранения e.sveikata. Реестровый центр сообщает, что работы по ее восстановлению продолжаются.

Центр пока не может точно сказать, когда будет восстановлена система, вышедшая из строя четыре дня назад.

"Для того, чтобы сложная система вновь начала действовать должным образом и без препятствий, нужно провести множество подготовительных работ. Именно эти подготовительные работы выполняются", – сообщил в пятницу утром представитель Реестрового центра по связям с общественностью Миндаугас Самкус.

По его словам, сейчас делается все, чтобы все работы были завершены как можно быстрее.

Реестровый центр утверждает, что система e.sveikata по своему размеру и сложности не сравнима ни с одной другой информационной системой или реестрами страны – общее количество документов, находящихся сейчас в системе составляет 100 млн единиц, они занимают 90 терабайтов.