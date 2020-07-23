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2020.07.23 17:04

В Хабаровске избит ведущий трансляций о протестах из штаба Навального

Радио «Свободы»2020.07.23 17:04
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą / AP nuotr.

В Хабаровске совершено нападение на ведущего ютьюб-канала "Навальный Live"​ Дмитрия Низовцева. Три человека напали на него возле его дома, сообщил он в своём твиттере.

Низовцев работает региональным менеджером в штабе Навального в Москве, но был отправлен в родной Хабаровск для освещения протестов, — уточнил в фейсбуке руководитель сети региональных штабов Леонид Волков. Последние несколько дней корреспондент ежедневно выходил в прямой эфир в ютьюбе.

Обращался ли Низовцев в полицию или за медицинской помощью — не уточняется.

После ареста избранного губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах уже почти две недели проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". 22 июля они потребовали отставки президента России Владимира Путина. В двух из акций участвовали десятки тысяч человек, они стали самыми массовыми политическими протестами в регионе в современной истории.

Радио "Свобода"

Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
1 / 9AP nuotr.
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
2 / 9AP nuotr.
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
3 / 9AP nuotr.
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
4 / 9AP nuotr.
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
5 / 9AP nuotr.
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
6 / 9AP nuotr.
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
7 / 9AP nuotr.
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
8 / 9AP nuotr.
Chabarovske protestai
Chabarovske protestai
9 / 9AP nuotr.
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Chabarovske protestai
# Литва

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