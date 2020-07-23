В Хабаровске избит ведущий трансляций о протестах из штаба Навального

В Хабаровске совершено нападение на ведущего ютьюб-канала "Навальный Live"​ Дмитрия Низовцева. Три человека напали на него возле его дома, сообщил он в своём твиттере.

Низовцев работает региональным менеджером в штабе Навального в Москве, но был отправлен в родной Хабаровск для освещения протестов, — уточнил в фейсбуке руководитель сети региональных штабов Леонид Волков. Последние несколько дней корреспондент ежедневно выходил в прямой эфир в ютьюбе.

Обращался ли Низовцев в полицию или за медицинской помощью — не уточняется.

После ареста избранного губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах уже почти две недели проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". 22 июля они потребовали отставки президента России Владимира Путина. В двух из акций участвовали десятки тысяч человек, они стали самыми массовыми политическими протестами в регионе в современной истории.

Радио "Свобода"