Мир «за стеной»: картина литовской художницы победила в конкурсе ООН

По случаю 75-летия ООН его Бюро в Женеве провело конкурс, который выиграла живописец из Литвы. Сигита Маслаускайте - Мажилене стала одним из трех лауреатов конкурса «Будущее, которое мы хотим», сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Ее картина «Стена» является частью проекта, который художник осуществляла в 2017-2018 году. Он назывался «У рек Вавилонских. Беженцы и ссыльные». На полотне изображена семья перед высокой глухой стеной, увидеть, что за ней может только ребенок, сидящий на плечах отца. Художник оставляет зрителя в неведении – удалось ли этим людям преодолеть преграды на своем пути, примет ли их мир «за стеной» и каков он.

Sigita Maslauskaitė-Mažylienė / Scanpix nuotr.

В конкурсе Бюро ООН в Женеве участвовали художники 44 стран, работы победителей будут экспонироваться осенью, на специальной выставке. Помимо Сигиты Маслаускайте-Мажилене отобраны картины художников из Лихтенштейна и Китая.