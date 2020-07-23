Даля Ибелхауптайте: от оперы - к продюсерству в Голливуде

«Я посвятила свою жизнь тому, чтобы никто не сказал, что я женщина-режиссер, но сказал, что я хороший режиссер», - рассказала театральный режиссер, продюсер Даля Ибелхауптайте в программе Радио ЛРТ «Летний полдень». Основатель Vilnius City Opera, которая целый год занимается продюсированием в Голливуде, не скрывает, что там женщинам труднее, но полученный опыт помогает ей выплыть.

- Чем вы дышите и чем живете в данный момент?

- Моя весна прошла в замкнутом пространстве, как и у всех остальных. Я никогда не проводила четыре месяца безвылазно, без путешествий. Это было для меня очень большим испытанием. За 25 лет жизни с Декстером [Флечером - LRT.lt] мы никогда не проводили вместе 4 месяца, а в нашей квартире нет стен. Это было дополнительным испытанием: если один человек говорит по телефону, другой не может даже спрятаться в ванной и является участником этого разговора.

Я неспортивный человек, я могу сидеть четыре дня, писать электронные письма и не выходить на улицу. Но когда было объявлено, что выходить на улицу можно только один раз, мне вдруг захотелось выходить. Сначала мы ходили вместе, но это была плохая идея. Затем мы придумали систему.

Dalia Ibelhauptaitė / Stop kadras

Когда мы поженились, мы вместе ходили в кино. Но когда мы идем на фильм, который я хочу посмотреть, Декстер спит, а когда он ведет меня в кино, я не могу спать, потому что громкий звук очень нервирует меня. Пока мы не решили, что идем в один и тот же кинотеатр, но смотрим разные фильмы в разных залах. Когда мы встречаемся, нам есть о чем поговорить, и это похоже на свидание.

Чему меня научил COVID, так это тому, что не нужно гулять вместе, гулять нужно по одному. Пока один гуляет, второй работает из дома. И вообще, у нас было много работы, мы все делали через Zoom: были рабочие встречи, мы снимали всевозможные передачи, интервью... Эти вещи были новыми, особенно для моего поколения, потому что я не из онлайн-поколения. В то же время было много эмоционально сложных вещей, нужно было отменить аж 8 спектаклей, и понимать, что твои коллеги не получают помощь, не могут работать, петь...

- Но вы подтвердили, что труппа не распустится, несмотря на пандемию и другие бюрократические вопросы.

- Мы находимся на грани выживания. Это не художественные решения, они не имеют ничего общего с вдохновением, утратой любви или отсутствием идей. Это просто очень большая борьба – за выживание в финансовом отношении. Есть залы, но нет места для показа. Мы пытались показать спектакль в зале Compensa в прошлом году - очень безуспешно, потому что для достижения качества необходимо было столько всего сделать... Тогда я подсчитала - самый дешевый билет должен стоить 180 евро, чтобы я могла обеспечить европейское качество звука и видео.

Поскольку мы всегда были за качество, мы не можем опустить планку. Возможно, это лето покажет, сможем ли мы продолжать нашу деятельность в том же формате или нам придется сокращать количество выступлений до нескольких раз в год вместо шести, как это было раньше. Очень сложно выжить без серьезной поддержки. За рубежом все удивляются тому, как мы существовали 14 лет.

Мы будем показывать «Фауста» летом. Я сижу в Медицинской библиотеке, слушаю музыку, библиотека ремонтировалась 60–70 лет назад, все еле держится, а качество - солисты Эдгарас Монтвидас, Алмас Швилпа, Вида Микнявичюте – это наши лучшие из лучших. Они никогда не будут здесь, потому что летом они поют на крупных европейских фестивалях.

- Карантин дал больше хорошего или плохого?

- Он дал мне замечательные вещи. Даже когда плохо, ты должен научиться выживать. «Богемцы» никогда не закроются, Vilnius City Opera никогда не умрет, потому что это мой ребенок. Если ты убиваешь своего ребенка, это очень плохо. Но когда дети вырастают, ты должен адаптироваться.

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Dalia Ibelhauptaitė ir Dexteris Fletcheris / AP nuotr.

- Не секрет, что я принимала участие в создании фильмов Декстера, начиная с «Эдди «Орёл», но «Bohemian Rhapsody», «Rocketman» были моими, потому что это музыка. Я была, так сказать, креативным продюсером, который работает над музыкой, сценарием, консультирует. Крупные режиссеры работают не в одиночку - работают команды, им нужны люди, которым они доверяют.

У меня была возможность официально работать после «Эдди «Орёл» 5 лет назад, но я подумала, что еще не время. Во-вторых, лучше всего, когда вас приглашают, а не когда вы этого хотите. Чтобы другие хотели работать с тобой, они должны видеть, что ты делаешь, ты должен работать очень усердно. После «Rocketman» Декстера Paramount Pictures немедленно предложили ему создавать большие фильмы и сказали, что ему нужно работать с Далей. Это невероятный опыт, потому что это фильм с большим бюджетом.

Мы начали развивать фильмы, я работала над ними одновременно, но когда начался карантин, стало ясно, какая работа будет приоритетной. Все зависит от главного продюсера, имеет ли он такую черту характера, когда не важно - война, чума, пандемия, мы работаем по 10 часов в день, потому что, когда все откроется, мы должны быть первыми. Было здорово, что продюсер The Saint, легенда Голивуда Лоренцо ди Бонавентура заставил всех работать.

Вы знаете мой характер, и как я должна работать, но когда планка поднята очень высоко, требуется еще больше усилий. Теперь я официально стала сопродюсером этого фильма. Если мы дойдем до финала, это будет феноменально, потому что у меня нет практики в кино, но я применила практику, приобретенную в Vilnius City Opera. <...> Здорово, когда ты можешь использовать свой жизненный опыт - мне дорого, что он был приобретен в Вильнюсе.

- Как вам самой изменение вектора вашей деятельности? Вы думаете, оно произошло вовремя и к месту?

- Я думаю, что это огромный подарок. Очень многие люди никогда не получают возможности использовать свой потенциал по максимуму, а тут вдруг потолок внезапно слетает. Мне 53 года, многие люди моего возраста говорят об отдыхе, а для меня это полный кайф, потому что есть опыт, свобода.

<...> Я никогда не думала, что у меня будет такая возможность. Для этого требуется много работы, но иногда можешь много работать и безрезультатно. Теперь, когда в моей жизни открываются двери, я понимаю, что я должна войти и только потом думать, что делать. Но это не значит, что теперь, когда у меня есть кино, Vilnius City Opera, «богемцы» закроются, исчезнут - просто будут другие формы, может быть, нас будет меньше, но международный опыт и профессионализм всегда останутся, и здесь всегда будет наш дом.

- Вы признали, что Голливуд скорее испытание для женщин, чем для мужчин.

- Да, в продюсерском деле женщинам всегда сложнее. Тем более что, по традиции, оно не было женской профессией. Теперь установки ломаются. Когда я смотрю на себя, то понимаю, что у продюсера Лоренцо ди Бонавентуры, который снял более 130 фильмов, впервые в съемочной группе есть женщина. Я думаю, что пришло время, когда быть женщиной это плюс.

Но есть одна негативная вещь: людей часто бросают в поток, из которого они не могут выплыть. Тогда все восклицают: о, утонула, не повезло. А мне повезло, потому что у меня очень большая практика. Будь то более широкая река или более узкая - я умею плавать. Тогда не имеет значения, мужчина ты или женщина. Я посвятила свою жизнь тому, чтобы никто не сказал, что я женщина-режиссер, но сказал, что я хороший режиссер.