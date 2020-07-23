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2020.07.23 08:20

Главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева осудили на 3,5 года

DW2020.07.23 08:20
Историк Юрий Дмитриев перед оглашением приговора около Петрозаводского городского суда
Историк Юрий Дмитриев перед оглашением приговора около Петрозаводского городского суда / Twitter

Сотни человек пришли поддержать карельского историка Юрия Дмитриева к зданию суда в Петрозаводске. Он осужден на 3,5 года лишения свободы.

Петрозаводский городской суд приговорил в среду, 22 июля, историка, руководителю карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к 3,5 годам заключения. Об этом сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев со ссылкой на слова судьи. Заседание суда состоялось в закрытом для журналистов режиме.

По словам защитника, историк оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Так как Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в ноябре текущего года.

Прокуратура просила для него 15 лет лишения свободы. Поддержать Дмитриева к зданию суда пришли около сотни человек, в том числе председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, руководитель фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский, а также консул Финляндии в Петрозаводске, передает "Интерфакс". Правозащитники считают дело Дмитриева политическим.

DW

Историк Юрий Дмитриев перед оглашением приговора около Петрозаводского городского суда
Историк Юрий Дмитриев перед оглашением приговора около Петрозаводского городского суда
Историк Юрий Дмитриев перед оглашением приговора около Петрозаводского городского суда
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Историк Юрий Дмитриев перед оглашением приговора около Петрозаводского городского суда
# Россия# Суд# Мемориал

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