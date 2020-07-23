"Вам об этом не расскажут, но это правда": Тихановская выступила по ТВ

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые выступила в эфире государственного телеканала "Беларусь 1", посвятив большую часть своего выступления рассказу о том, что телезрителям, как она утверждает, не показывают правду о событиях в стране.

Тихановская, в частности, перечислила все события, которые произошли в Белоруссии в последнее время, включая разгоны демонстраций и аресты оппонентов Александра Лукашенко, среди которых и её муж, блогер Сергей Тихановский.

"По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг, что его поддерживает совсем мало людей, но это правда. По телевизору вам не покажут, что уже несколько месяцев по всей стране выстраиваются километровые очереди из белорусов, которые требуют, чтобы Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и других политзаключенных выпустили из тюрем, но это правда. По телевизору вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли на улице и не делали ничего плохого, но это правда. По телевизору вам не покажут, что абсолютное большинство против нынешней власти и хочет нового президента, но это правда", – сказала в частности кандидат. Она перечислила около 20 фактов, каждый раз завершая фразу словами о том, что о них не расскажут по телевизору, но они являются правдой.

Тихановская сказала, что не является политиком и выдвинулась в президенты, чтобы продолжить дело своего мужа, которого на выборы не пустили. Она пообещала в случае своего избрания провести повторные выборы – об этом она договорилась со штабами не допущенных на выборы оппозиционных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Выступление Тихановской вызвало живую реакцию в социальных сетях. Эфирное время зарегистрированным кандидатам предоставляется по закону.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Президент Лукашенко баллотируется на 6-й срок. К выборам допустили пятерых кандидатов. Кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. Один из ведущих оппозиционных кандидатов Виктор Бабарико был арестован по обвинению в экономических преступлениях и помещён в СИЗО, к выборам его не допустили. Арестован также и муж Светланы Тихановской.

Тихановской 37 лет, по образованию она филолог, переводчик. Политикой ранее не занималась. По её мнению, на выборы её допустили, поскольку не видели в ней как в женщине угрозы. Лукашенко неоднократно заявлял, что быть президентом Белоруссии по силам только мужчине.

В воскресенье Тихановская провела в Минске свой первый агитационный митинг. По разным данным, на акцию пришли от 4 до 7 тысяч человек – по оценкам, это крупнейшее оппозиционное мероприятие в Белоруссии за многие годы.

Радио Свобода