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2020.07.23 08:25

Римвидас Валатка. Отпуск Вериги как государство всеобщего благосотояния

LRT.lt2020.07.23 08:25
Rimvydas Valatka
Rimvydas Valatka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Уже год, как президент искушает жителей Литвы государством всеобщего благосостояния. Это мало по сравнению с несколькими десятилетиями, когда советские оккупанты искушали Литву победой коммунизма, после чего любой рабочий и крестьянин должен был отдать столько, сколько не жалко, и получить столько, сколько бы не смог унести.

Литовцы не верили в коммунизм в принципе. Все еще трудно проверить, верит ли литовец в видение государства всеобщего благосостояния Науседы. Но в любом случае жребий государства всеобщего благоденствия был брошен. Поэтому, по крайней мере, те, кто у власти, создают свое собственное благополучие так, как могут.

В понедельник Литву потрясла новость о том, что герой пандемии коронавируса, министр здравоохранения а, точнее, алкогольный министр А.Верига, будет находиться в отпуске в течение пяти недель. Вместе с ним ушел отдохнуть и премьер-министр.

Первая мысль была злой: сколько врачей из коронапалат, одетых как космонавты на протяжении трех месяцев, могут позволить себе летний отпуск, длящийся более месяца?

Определенно ни один. Ни один хирург, анестезиолог или реаниматолог не может взять пятинедельный отпуск. Даже семейные врачи или пластические хирурги, чья единственная работа состоит в том, чтобы надуть губы див глянцевых журналов, не могут себе этого позволить.

Даже фифы Конституционного суда, узнав, что зимой у них будет пара недель отдыха, начали писать анонимные жалобы в Сейм, правительство и редакцию.

И даже корове Карбаускиса ясно, что все те доктора, как и слезливые судьи Конституционного суда, являются просто глупцами по сравнению с алкогольными министром, который стал Юпитером пандемии.

Поэтому сравнение Вериги с врачами не является ни правильным, ни государственным. Литва должна гордиться тем, что министр Верига будет включен в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего отдыхавший во время пандемии министр здравоохранения.

Все во имя Литвы. Как и тот факт, что министр транспорта и коммуникаций Я. Наркевич заменит министра, который устал от переливания из пустого в порожнеее на пресс-конференциях.

Для этого нет лучшего кандидата, чем Наркевич, который за короткое время уложил асфальт для премьер-министра и плевать хотел на президента с его государством всеобщего благосостояния. В целом, когда дело доходит до государства всеобщего благосостояния, неразумно упоминать такие отжившие понятия, как средняя пенсия, минимальная заработная плата или детские деньги.

Литовское государство всеобщего благосостояния наиболее точно определяется такими параметрами, как, например, количество раз, в которые зарплата сотрудников Министерства по борьбе с алкоголем увеличилась во время пандемии, количество недель, которые министр здравоохранения может позволить себе не работать, или количество месяцев, в течение которых в свободном графике больной премьер-министр может руководить правительством.

Работа не волк, в лес не убежит. Лучшего лозунга для государства всеобщего благосостояния президента даже за деньги не придумаешь. Так что хорошего вам отпуска, господин алкогольный министр.

Комментарий прозвучал в эфире Радио ЛРТ.

Rimvydas Valatka
Rimvydas Valatka
Rimvydas Valatka
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Rimvydas Valatka
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