Члены Сейма призывают ввести санкции ЕС в отношении представителей властей Беларуси

Сегодня группа членов Сейма и европарламентариев призвала ввести санкции Евросоюза в отношении представителей властей Беларуси, ответственных за репрессии против оппозиции и СМИ, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Это обращение подписали главы Комитетов по европейским и иностранным делам Гедиминас Киркилас и Юозас Бернатонис, консерватор Габриэлюс Ландбсергис, лидер либералов Виктория Чмилите-Нельсен и другие. Свою озабоченность репрессиями в Беларуси выразил и МИД Литвы.

В понедельник, 27 июля, живущие в Литве белорусы зовут всех неравнодушных к судьбе соседней страны образовать живую цепь от площади Независимости до Кафедральной площади, чтобы таким образом создать свой «Балтийский путь» и напомнить о том, что в Беларуси за два последних месяца оказалось более двадцати политических заключенных, которые подвергаются пыткам. Это журналисты, блогеры, кандидаты в президенты и члены их инициативных групп.

Тем временем, Министерство энергетики Беларуси объявило, что на первом блоке атомной станции в Островце завершено 98% работ и он готовится к запуску. Как сообщил директор департамента ядерной энергетики Василий Полюхович, в августе начнется загрузка ядерного топлива в реактор и технологический запуск. На втором блоке Белорусской АЭС завершено 72 процента работ. Литва считает станцию небезопасной и стремится, чтобы производимая на ней электроэнергия не поступала в страны Балтии.