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2020.07.21 22:11

В Луцке спецназ захватил террориста и освободил заложников. "Все целы!"

Радио «Cвобода»2020.07.21 22:11
Įkaitų drama Ukrainos Lucko mieste
Įkaitų drama Ukrainos Lucko mieste / Televizijos „Suspilne Volyn“ vaizdo įrašo stop kadras

В Луцке спецназ захватил автобус и освободил остававшихся там зложников.

Ранее поступили сообщения, что президент Украины Владимир Зеленский, выполнил одно из требований террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке. Зеленский записал короткое обращение, которое, по всей видимости, ему продиктовал террорист:

"Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем", произносит перед объективом Владимир Зеленский.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что после этого обращения, из автобуса были освобождены трое заложников - пожилая жернщина, подросток и молодая беременная женщина.

Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал видео, на котором заснято, как первый заместитель шефа Национальной полиции Евгений Коваль принимает троих отпущенных из автобуса заложников.

Ранее во вторник сообщалось, что в городе Луцк, Волынской области, на западе Украины вооружённый человек захватил автобус и взял в заложники около 20 человек. Площадь в центре города, где находится автобус с заложниками, оцеплена. Полиция сообщает, что с захватившим заложников ведутся переговоры. Он сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой". Он называет происходящее "Днём Антисистемы", требует от руководителей Украины признать себя "террористами", а от президента Владимира Зеленского – записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм "Земляне" 2005 года о жестоком обращении с животными.

Официально имя захватившего заложников не называется, однако украинские СМИ выяснили, что это некий Максим Кривош. Он зарегистрирован в соседней Ровненской области. По данным полиции, Кривош ранее находился на психиатрическом лечении и в исправительной колонии. В интернете под этим именем также опубликована книга "Философия преступника", в которой рассказывается о пребывании её автора в местах лишении свободы.

По данным полиции, захвативший заложников вооружён огнестрельным оружием, у него также есть взрывчатка. При захвате автобуса он произвёл несколько выстрелов, о пострадавших не сообщается. "Максим Плохой" утверждает, что заложил взрывчатку ещё в одном месте в городе.

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что с захватившим заложников ведутся переговоры, но не привёл подробностей. В Луцк прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков.

Появилась также информация, что один из заложников ранен в ногу, его состояние якобы не вызывает опасений.

Радио Свобода

Įkaitų drama Ukrainos Lucko mieste
Įkaitų drama Ukrainos Lucko mieste
Įkaitų drama Ukrainos Lucko mieste
1 / 1Televizijos „Suspilne Volyn“ vaizdo įrašo stop kadras
Įkaitų drama Ukrainos Lucko mieste
# В мире# Зеленский# заложники# Ukraina

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