На что пойдут 750 млрд евро из крупнейшего пакета помощи ЕС

Для оказания поддержки европейским странам, наиболее пострадавшим от пандемии, ЕС займет на мировых финансовых рынках 750 млрд евро. Кому предназначаются эти средства, и как их будут возвращать?

Ранним утром 21 июля, спустя четверо суток после начала чрезвычайного саммита ЕС в Брюсселе, председатель Европейского совета Шарль Мишель наконец объявил о достигнутом прорыве. После ожесточенных споров представителям 27 стран-членов ЕС все же удалось согласовать самый крупный бюджетный и финансовый пакет в истории организации. "Мы сделали это!" - написал Мишель в Twitter.

Общий объем пакета составляет 1,8 трлн евро. Из них 1074 млрд будут выделены в рамках семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы. Остальные 750 млрд евро планируется потратить в рамках программы восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса. Кроме того, средства пойдут на поддержку цифровизации экономики и переводе ее на экологический путь развития.

Впервые в истории - общие долги ЕС

Сумму в 750 млрд евро Еврокомиссия планирует занять на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза. В последующие годы долг будут погашаться совместными усилиями всех стран ЕС.

При этом одним из самых спорных пунктов нового плана оставался вопрос, в какой форме странам ЕС будут выделять помощь: грантов или кредитов. В то время как кредиты будут выплачивать страны, получившие их, с грантами дело обстоит сложнее - для стран-получателей они будут безвозмездной помощью. И потому возвращать займ, потраченный на такие гранты, придется всему Евросоюзу.

Кто будет отдавать долг?

Сумма безвозмездной помощи странам, сильнее других пострадавшим от пандемии, стала основным камнем преткновения в ходе переговоров. Согласно первоначальному плану Еврокомиссии, который активно поддерживали Германия и Франция, 750 млрд евро восстановительного фонда предлагалось разделить на 500 млрд грантов и 250 млрд кредитов.

Однако Австрия, Дания, Нидерланды, Финляндия и Швеция жестко выступили за сокращение суммы не подлежащих возврату субсидий. В итоге был достигнут компромисс: объем безвозмездных грантов был снижен с 500 до 390 млрд евро. Остальные 360 млрд евро составят средства, выдаваемые в виде кредитов.

Несмотря на противоречия, глава Европейского совета Шарль Мишель в итоге остался доволен достигнутым соглашением, назвав его "правильной сделкой для Европы в правильное время". Его мнение разделяет и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Оказавшись в нестандартной ситуации, Евросоюз продемонстрировал свою способность искать новые пути выхода из кризиса, отметила канцлер в ходе пресс-конференции по итогам саммита. "Это важный сигнал", - подчеркнула Меркель.

Италия получит из фонда около 209 млрд евро

Средства из нового фонда восстановления будут выплачены наиболее пострадавшим от пандемии странам в период с 2021 по 2023 годы. Предполагается, что крупнейшими их получателями станут Испания и Италия. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также выразил удовлетворение результатами переговоров. По его словам, в общей сложности его страна получит из фонда восстановления около 209 млрд евро: 127 млрд в форме займа, а 81 млрд - в качестве безвозмездных грантов.

При этом в ЕС будет действовать механизм контроля над использованием выделенной помощи. Проекты для финансирования из средств фонда должны предоставляться правительствами государств Евросоюза на утверждение Еврокомиссии и Совету ЕС. При этом не менее 30 процентов от выделяемых каждой из стран сообщества субсидий и кредитов должны идти на проекты, которые благоприятно отразятся на состоянии окружающей среды и будут приближать ЕС к созданию к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами.

Привязка к соблюдению ценностей ЕС

Участникам саммита удалось также договориться об увязке выплат из фонда с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Против такого решения изначально выступали Венгрия и Польша, но в результате удалось достичь компромиссного решения.

Однако в трактовке этого компромисса проявились новые разногласия. Так, венгерские СМИ, в частности, сообщили, что саммит стал победой венгерского премьер-министра Виктора Орбана. А польское агентство PAP со ссылкой на правительственные источники сообщило, что привязка финансовых выплат к соблюдению верховенства права отменена.

Европейская комиссия возбудила в 2017 году штрафную процедуру против Польши, предъявив ей обвинения в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства. В 2018 году подобная процедура возбуждена Европарламентом также в отношении Венгрии. В апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в стране. От польских властей сейчас требуют приведения ее в соответствие со стандартами ЕС.

DW