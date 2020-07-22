Григорий Явлинский. Историк Дмитриев невиновен. Они лгут

22 июля вынесут приговор Юрию Дмитриеву.

Его судят те, кто только что разрушил российскую Конституцию лживым голосованием и абсурдными поправками об «обнулении» президентских сроков; те, кто целенаправленно культивирует в стране имперско-реваншистские силы и навязывает власть мафиозных кланов; те, кто осуждает за «оправдание терроризма» псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, арестовывает по обвинению в «госизмене» журналиста Ивана Сафронова; те, кто задушил Фонд борьбы с коррупцией Навального; те, кто громит всей своей полицейской мощью одиночные пикеты и запугивает постоянными обысками. Его судит власть, которая почти в полном объеме возвращается к большевистской модели, основанной на лжи и насилии.

ОНИ ЛГАЛИ, когда в 1937 и 1938 годах на Соловках тайно грузили заключенных на баржи, чтобы потом расстрелять их в карельских лесах. После 1939-го ОНИ ЛГАЛИ родным уже закопанных в лесных рвах заключенных, что те якобы осуждены на десять лет без права переписки. С 1945 года ОНИ ЛГАЛИ родственникам, что их отцы, сыновья и братья умерли в заключении по естественным причинам.

Даже после того, как в 1988 году были сняты ограничения и родные узнали наконец о расстрельных приговорах, ОНИ продолжали ЛГАТЬ, скрывая места массовых казней. Когда в конце 1990-х историк Юрий Дмитриев вместе с коллегами из карельского «Мемориала» обнаружил урочище с останками жертв расстрелов, ОНИ СОЛГАЛИ, сославшись на давность, и отказались возбуждать уголовное дело.

ОНИ ЛГАЛИ, когда на памятнике в уже открытом мемориальном комплексе в Карелии из надписи («Здесь, в урочище Сандармох, месте массовых расстрелов, с 1934 по 1941 годы убиты палачами НКВД свыше 7 тысяч ни в чем не повинных людей: жителей Карелии, заключенных и спецпоселенцев Белбалтлага, узников Соловецкой тюрьмы. Помните о нас, люди! Не убивайте друг друга!») заставили убрать «палачей НКВД».

Потом ОНИ ЛГАЛИ, что в Сандармохе лежат останки кого угодно, но только не невинных жертв большевистско-сталинского террора. А чтобы исследователи не искали правду и чтобы никому неповадно было даже задумываться о прошлом, ОНИ ОБОЛГАЛИ историка Дмитриева, сфабриковав грязное дело — сначала одно, потом второе, — и посадили его в тюрьму.

ОНИ — современные продолжатели дела большевиков, обслуга авторитарного режима абсолютного меньшинства, рассматривающего народ как источник ресурсов, который подлежит использованию наряду с природными богатствами. ОНИ БУДУТ ЛГАТЬ всегда и во всем.

Но мы обязаны знать правду:

в лесном урочище Сандармох лежат останки около 7 тысяч невинных жертв большевистского террора;

в период с 1917 по 1953 год вследствие гражданской войны, коллективизации, непрерывного массового террора Россия потеряла не менее 26 миллионов человек;

ИСТОРИК ЮРИЙ ДМИТРИЕВ НЕВИНОВЕН!

И мы всегда будем благодарны Юрию Алексеевичу за его многолетнюю самоотверженную профессиональную работу.

Эхо Москвы