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2020.07.22 08:20

"Без репрессий совсем не могут". Как Путин и Лукашенко воспринимают протесты

Мумин Шакиров, Радио «Cвобода»2020.07.22 08:20
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą / AP nuotr.

В Хабаровске уже девять дней продолжаются массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. 11 и 18 июля в городе прошли самые многочисленные манифестации, по некоторым оценкам, в них участвовали по 35–50 тысяч человек.

Демонстранты требуют выпустить Фургала из-под ареста и проводить суд над ним в Хабаровске. Также на митингах звучат политические лозунги против федеральной власти. Аналогичные акции протеста регулярно проходят в Комсомольске-на-Амуре и других городах и посёлках Хабаровского края. Кроме того, акции солидарности с протестующими прошли в Благовещенске, Владивостоке, Новосибирске.

Chabarovske protestai
Chabarovske protestai / AP nuotr.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. Фургал, представляя ЛДПР, победил в 2018 году на губернаторских выборах действующего главу региона – представителя "Единой России". В 2019 году "Единая Россия" проиграла выборы в Законодательное собрание Хабаровского края. Фургал пока остаётся губернатором – решения о его отстранении от должности и назначении временно исполняющего обязанности главы региона не было.

Многие политические наблюдатели сравнивают происходящее на Дальнем Востоке России сегодня с предвыборными протестами в Беларуси. Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами пять человек, отказав в регистрации экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек. Сам глава Белоруссии, комментируя аресты своих оппонентов, заявил, что властям удалось предотвратить "майдан". Также он обвинил во вмешательстве в выборы иностранные государства, в том числе Россию.

Политолог Кирилл Рогов в интервью Радио Свобода рассуждает о том, как будет действовать власть, чтобы снизить градус протестов на Дальнем Востоке, и сравнимы ли эти протесты с акциями оппозиции в Беларуси:

Кирилл Рогов
Кирилл Рогов / Facebook

– Можно ли говорить, что Хабаровск застал врасплох Кремль?

– Думаю, в Кремле предполагали, что будут выступления в поддержку Фургала. Власти готовились к каким-то эксцессам, правда, не учли масштабы. Уже вторая неделя пошла этих протестов, они не спадают, и это впечатляет. Фургал, действительно, популярный губернатор, и поэтому он так долго просидел.

– Применит ли Путин против населения свою репрессивную машину, если люди не разойдутся и будут продолжать выходить на улицы?

– Репрессивная машина включает в себя несколько разных стратегий и элементов. Прежде всего, она будет направлена в ближайшее время против активистов и тех, кто координирует процесс или пытается координировать. Потому что всегда возникают какие-то центры, которые призывают идти туда или сюда. Дальше – посмотрим. Пока фронтального силового подавления я не ожидаю, власти будут надеяться на то, что пыл пройдет и схлынет. И когда волна немножко пойдет на спад, вот тут ее попытаются прижать и уже применить репрессии.

– Готов ли Путин на компромисс по поводу судьбы арестованного губернатора? Или он не может позволить себе дать слабину и будет жестко стоять на своих позициях – губернатор будет сидеть в тюрьме?

– Безусловно, Кремль будет настаивать на своем. Возможны тактические послабления, какие-то шаги, которые чуть-чуть облегчат положение Фургала. Но только для того, чтобы опять-таки сбить волну и поймать момент, когда готовность протестовать снизилась. Тогда можно наносить удар по активистам, арестовывать людей и применять такую тактику. После чего в судьбе Фургала опять наступит ухудшение. Только тактические обманные маневры возможны.

– Можно ли говорить, что Жириновский окончательно сдал Фургала и партия ЛДПР полностью отреклась от людей и от своего губернатора?

– У меня нет сомнений в том, что Владимир Вольфович будет этой ситуацией торговать. Он совершенно не собирается лезть на баррикады. Его партия – коммерческая организация. Но это ситуация, которая совершенно не находится под его контролем. И в ЛДПР, и в КПРФ сейчас одна и та же ситуация: партийное руководство в Москве совершенно продажное, оно просто торгует своей оппозиционностью, получая от Кремля за это деньги, дивиденды, всякие статусы. Но на региональном уровне региональные отделения недовольны этим. И они находятся нередко в противостоянии с центром, и все больше будут действовать в соответствии со своими представлениями, с интересами жителей региона. С настроениями в регионе станут считаться больше, чем с партийным руководством в Москве.

– Несколько дней назад люди вышли на Пушкинскую площадь собирать подписи против обнуления сроков президента, а точнее, против принятия новой Конституции. Около сотни попали в автозаки. В то же время в Хабаровске на улицы выходят десятки тысяч. Может ли Хабаровск эмоционально как-то спровоцировать Москву и Санкт-Петербург? И это будет хороший пример, как люди организованно выходят на улицы десятками тысяч и их не трогают?

– Для того чтобы людей не трогали, их должно быть много. И у них должна быть повестка, которая трогает и заводит еще большее количество людей. Должно быть много людей на улице, плюс много в обществе сочувствующих им. И в этом случае людей не будут трогать. К сожалению, это очень разные повестки. Первая повестка очень важная – против обнуления, но она совершенно не получила какого-то организованного подкрепления. Ну, и эмоционально люди уже проиграли это. Так что это разные истории. Но закон такой, что для того, чтобы людей не били, их должно быть очень много, и должно быть много сочувствующих им в обществе, не вышедших на улицу. Тогда их не тронут.

– Если проводить параллели между протестами в Минске и в Хабаровске, Александр Лукашенко сможет, на ваш взгляд, выйти из этого политического кризиса без репрессий?

– Конечно, будут, а куда без них?! Без репрессий что Путин, что Лукашенко совершенно не могут. У них уже недостает популярности и легитимности, чтобы столь жесткие, многолетние, уже надоевшие людям режимы поддерживать без репрессий. Но в целом эта ситуация еще не слишком опасна для Лукашенко. Отличие ситуации в Беларуси от того, что происходит в Хабаровске, заключается в широте поддержки. В Хабаровске люди разных взглядов и представлений ощущают это как явную несправедливость Москвы, и уже давно ощущают. И вот против этой московской несправедливости люди объединяются. В Беларуси, как мне кажется, выступают те контингенты, которые и раньше были против Лукашенко. И там нет такой широкой солидарности в разных социальных группах по этому вопросу. Поэтому их положение тоже неприятное, и это не составляет для Лукашенко пока серьезной угрозы.

– Продолжая параллели между Москвой и Минском, можно ли говорить, что Лукашенко исправил ошибку, когда допустил до сбора подписей Виктора Бабарико и Сергея Тихановского? И вдруг, когда увидел, что эти люди могут стать угрозой его власти, поспешил их бросить в тюрьму? Взял пример с Путина, который близко не подпускает к выборам ни Навального, ни его партию, ни его сторонников и держит лидера оппозиции под угрозой посадки в тюрьму.

– Так случается, что ты подпускаешь кого-то более-менее близко. В чем дело? В том, что в какой-то момент некие люди становятся некоторыми символами недовольства, как Фургал. И диктаторы иногда недооценивают, как может сфокусироваться в какой-то момент это недовольство. Оно может сконцентрироваться на чем-то совершенно незначительном, таком, что казалось совершенно неопасным для власти. Так очень часто происходит, и начинаются какие-то политические движухи и политические кризисы. И очень часто диктаторы делают ошибки именно в такие моменты. Но пока у Лукашенко, кажется, хватит репрессивных возможностей, чтобы с помощью репрессий погасить эту волну.

– Многие наблюдатели считают, что конституционной смены власти в России не будет. А что будет?

– Очень непонятно, что мы подразумеваем под конституционной сменой власти. Конституционная смена власти заключается в том, что в 2024 году Путин больше не может баллотироваться в президенты России. Но у нас внесена в Конституцию поправка о том, что может. По способу ее принятия – она была принята не легитимно, не в соответствии с тем порядком, который предписывает Конституция. Поэтому можно считать, что Конституции у нас как бы и нет, то есть легитимной является прежняя Конституция без поправки. В этом смысле Путин в 2024 году должен уйти, но посмотрим, как это будет в действительности. Сейчас очень трудно говорить о том, что такое конституционная или неконституционная смена власти в России.

Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą / AP nuotr.

– Одни наблюдатели считают, что такие режимы, как в России, не падают в результате раскачивания. Это может произойти совершенно неожиданно, и мы никогда не знаем когда. Раз – и мы утром просыпаемся в другой стране.

– Действительно, есть два сценария. Первый – когда есть оппозиция на национальном уровне, оппозиционная организация, какая-то структура, которая ведет стратегическое противостояние с властью, например, польская "Солидарность". У нее есть некоторая повестка, некоторые ресурсы, некоторый круг сторонников, который может расширяться. Это один сценарий. Второй сценарий, когда такой структуры нет, все заблокировано, но недовольство, которое копится невидимым образом, в какой-то момент действительно выстреливает на каком-то эпизоде, который казался властям не слишком опасным. И происходит очень широкая мобилизация, возникает политический кризис, и режим как-то меняется и падает. Бывает и так, и так.

– В чем их разница?

– В первом случае, когда у вас есть организация, которая давно ведет стратегическое противостояние с режимом, гораздо более предсказуемо, что у вас будет после падения режима. Скорее всего, тем ценностям и политическим идеям, которые выдвигает эта организация (они обычно демократические более-менее), будет, по крайней мере, следовать следующее правительство. Когда у вас такой организации нет, а политический кризис наступает стихийно и внезапно, без лидерской группы, которая выдвигает и формулирует некоторые политические идеалы и требования, то, скорее всего, у вас и следующий режим будет не сильно лучше предыдущего. И возникнет еще череда политических кризисов, в которых разные группы в рамках нового режима будут вести борьбу за власть.

Радио Свобода

Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Chabarovske protestai
Кирилл Рогов
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
1 / 4AP nuotr.
Chabarovske protestai
Chabarovske protestai
2 / 4AP nuotr.
Кирилл Рогов
Кирилл Рогов
3 / 4Facebook
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
4 / 4AP nuotr.
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
Chabarovske protestai
Кирилл Рогов
Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą
# Россия# Белоруссия# Беларусь# Путин# Лукашенко# акция# митинг

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