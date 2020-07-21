Грета Тунберг премию в €1 млн. передаст экоактивистам

Благотворительный фонд «Галуст Гюльбенкян» в Португалии наградил 17-летнюю шведку премией «За гуманизм» за ее старания в сохранении окружающей среды и привлечение молодежи к этой борьбе. Деньги активистка решила раздать организациям, которые пытаются защитить мировую экологию от воздействия человека. Об этом Грета Тунберг сообщила в своем Twitter.

«Это больше денег, чем я могу себе представить, но все призовые будут переданы через мой фонд различным организациям и проектам, которые помогают людям, пострадавшим от климатического кризиса», — написала Тунберг.

Первые €100 тыс. получит фонд SOS Amazônia, созданный бразильским филиалом движения «Пятницы ради будущего», который основала Грета Тунберг. Следующие €100 тыс. отправятся в фонд Stop Ecocide Foundation («Остановите экоцид»).

В июле Тунберг получила $100 тыс. от датского фонда и передала их в детский фонд ЮНИСЕФ, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.