Хабаровск встретил Михаила Дегтярева новыми акциями протеста

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. По данным агентства AmurMedia, несанкционированный митинг проходит на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края, при этом протестующие скандируют "Мы не сдадимся", "Фургал наш выбор" и "Позор ЛДПР".

О митинге под стенами здания правительства Хабаровского края сообщает и портал DVhab.ru. Журналисты издания отмечают, что протестующие выкрикивают "Дегтярева домой". На видео в официальном Instagram портала можно увидеть множество людей, сперва прошедших шествием по улицам Хабаровска, а затем собравшихся на площади Ленина.

Стоящие на площади участники митинга держат в руках плакаты в поддержку недавно арестованного и снятого с поста губернатора Сергея Фургала и скандируют "Дегтярев, уходи!", "Жириновскому - позор!", "Верните нам Фургала" и "Мы здесь власть!".

Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą / AP nuotr.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил выбор депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева как исполняющего обязанности главы Хабаровского края его "богатым опытом" работы в Думе, а также деловыми качествами, на которых настаивал в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Песков также утвердительно ответил на вопрос, учитывались ли при выборе кандидатуры мнение хабаровчан и данные социологических исследований.

Сами местные жители выразили свое мнение о новом врио в его Instagram, назвав его назначение "плевком от плешивого в Хабаровский край" и заявив, что ему в регионе "не рады". Последний на данный момент пост Дегтярева собрал уже более 6000 подобных откликов и тысячи лайков под ними, а двое депутатов от ЛДПР в Хабаровском крае объявили о выходе из партии. Все это не помешало Дегтяреву заявить на пресс-конференции, что Москва "услышала мнение избирателей", назначив его временным руководителем региона.

За неделю прошло два крупнейших митинга в истории Хабаровска, и пришло время поговорить о том, что же будет дальше. Для нас очевидно, что протест стараются маргинализировать и сливать. Давайте это обсудим. pic.twitter.com/E2jRruoSkk — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 19, 2020

Предполагаем, что сегодня состоится традиционный митинг в поддержку Сергея Фургала, приправленный новостью о назначении ВРИО губернатора любителя саун из Москвы. Как всегда, будем вести прямой эфир с площади Ленина: https://t.co/utViPoPRc9 — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 21, 2020

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