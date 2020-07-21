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2020.07.21 16:06

Литва намерена закупить вакцину от коронавируса и привить людей из группы риска

Радио LRT2020.07.21 16:06
Vakcina
Vakcina / Shutterstock nuotr.

Министерство здравоохранения Литвы намерено закупить вакцину от коронавируса и привить прежде всего людей из группы риска. Ведомство говорит, что закупки будут проводиться совместно со всеми странами ЕС, сообщила русская служба Радио ЛРТ.

Сейчас ведутся подсчеты, сколько доз необходимо приобрести. Ученые в Оксфорде разработали и испытали вакцину, которая в организме человека вызывает стойкий иммунитет и позволяет успешно справиться с инфекцией. Великобритания уже заказала 100 миллионов доз этой вакцины.

"Государства Евросоюза договорились о том, что не будут конкурировать между собой за вакцину от коронавирусной инфекции. Для переговоров с потенциальными производителями создана межправительственная рабочая группа, в которую своего представителя делегировала и Литва", – говорится в распространенном во вторник сообщении Министерства здравоохранения Литвы .

По его сообщению, пока идут переговоры с создателями вакцины, литовские ведомства анализируют, сколько вакцин может потребоваться нашей стране, и как государство сможет их компенсировать.

"В данный момент анализируется количество вакцин, которые могут потребоваться Литве. Когда будет ясно, у каких производителей страны ЕС будут закупать, и сколько будет стоить вакцина, политики примут решения о необходимых средствах для приобретения этих вакцин", – заявила вице-министр здравоохранения Кристина Гарулене.

Vakcina
Vakcina
Vakcina
1 / 1Shutterstock nuotr.
Vakcina
# Литва

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