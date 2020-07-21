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2020.07.21 16:00

Президента Ассоциации помощи онкологическим больным подозревают в получении взятки в 300 тысяч евро

Радио LRT2020.07.21 16:00
Pinigai; eurai; kyšis
Pinigai; eurai; kyšis / Unsplash nuotr.

Служба спецрасследований сообщила, что торговле влиянием подозревают президента Ассоциации помощи онкологическим больным Шарунаса Нарбутаса, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Сегодня в разных местах Вильнюса проводятся обыски, выемки, допросы и другие необходимые процессуальные действия. Как говорит пресс-атташе ССР Рената Кеблене, выемка документов произведена и в министерстве здравоохранения.

По данным расследования, в марте подозреваемый стал неофициальным посредником между властями и зарубежной компаний, у которой собирались закупить реагенты на сумму в 6 млн евро. За посреднические услуги он до и после заключения контракта получил на свой личный счет 300 тысяч евро.

Расследование возглавляют прокуроры Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры.

Pinigai; eurai; kyšis
Pinigai; eurai; kyšis
Pinigai; eurai; kyšis
1 / 1Unsplash nuotr.
Pinigai; eurai; kyšis
# Литва

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