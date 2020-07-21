Из-за аварии не проводится регистрация в пунктах проверки на коронавирус, рецепты пишут от руки

Из-за серьезных перебоев в системе электронного здравоохранения Литвы E.sveikata не проводится регистрация в пунктах проверки на коронавирус. Об этом сообщила руководитель Каунасской станции скорой медицинской помощи, администрирующей "горячую" линию по коронавирусу.

"На сегодняшний день, то есть на вторник, мы не регистрируем в мобильных пунктах, регистрируем с завтрашнего дня, так как мы надеемся и нас заверили, что с завтрашнего дня E.sveikata снова заработает", - сказал глава Каунасской станции скорой медицинской помощи Нериюс Микелёнис.

По его словам, мобильные пункты во вторник принимают тех, кто зарегистрировался заранее.

Перебои в работе системы E.sveikata начались из-за того, что в результате прорыва трубы была залита серверная Реестрового центра. Восстановить работу этой системы планируется в течение суток.

Реестровый центр подчеркивает, что данные утрачены не были.

Вице-министр здравоохранения Кристина Гаролене говорит, подготовлены рекомендации медикам рецепты врачам временно разрешено выписывать от руки. Между тем аптекари просят пациентов на время отложить приобретение лекарств по электронным рецептам. Проблемы возникли и у нотариусов.