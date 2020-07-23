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2020.07.23 13:10

В Парке Европы - работа уникального польского скульптора Ежи Йотко Кендзёры

Радио LRT2020.07.23 13:10
Скульптурная композиция Ежи Йотко Кендзёры
Скульптурная композиция Ежи Йотко Кендзёры / Europosparkas.lt

В Парке Европы выставляют работу уникального польского скульптора Ежи Йотко Кендзёры.

Сделанные им фигуры зависают между небом и землей в прямом смысле этого слова. Балансирующие скульптуры выглядят как гимнасты или циркачи, они зависают над головами зрителей и словно следят за ними. Все это с учетом мастерства скульптора, заставляющего фигуры взлетать в небо, производит сильное впечатление. Работы Ежи Йотко Кендзёры выставлялись на Венецинской и Амстердамской биеннале, в США, Швейцарии.

Постоянные экспозиции работ польского скульптора есть в Кракове, Берлине, Праге, Роттердаме. Скульптор говорит, что ему было приятно получить приглашение в Литву от Гинтараса Каросаса и пополнить коллекцию работ парка Европы.

Скульптурная композиция Ежи Йотко Кендзёры
Скульптурная композиция Ежи Йотко Кендзёры
Скульптурная композиция Ежи Йотко Кендзёры
1 / 1Europosparkas.lt
Скульптурная композиция Ежи Йотко Кендзёры
# Культура

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