В Парке Европы - работа уникального польского скульптора Ежи Йотко Кендзёры

В Парке Европы выставляют работу уникального польского скульптора Ежи Йотко Кендзёры.

Сделанные им фигуры зависают между небом и землей в прямом смысле этого слова. Балансирующие скульптуры выглядят как гимнасты или циркачи, они зависают над головами зрителей и словно следят за ними. Все это с учетом мастерства скульптора, заставляющего фигуры взлетать в небо, производит сильное впечатление. Работы Ежи Йотко Кендзёры выставлялись на Венецинской и Амстердамской биеннале, в США, Швейцарии.

Постоянные экспозиции работ польского скульптора есть в Кракове, Берлине, Праге, Роттердаме. Скульптор говорит, что ему было приятно получить приглашение в Литву от Гинтараса Каросаса и пополнить коллекцию работ парка Европы.