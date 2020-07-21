Чем закончатся местные выборы для Зеленского ?

На прошлой неделе депутаты Верховной Рады проголосовали за дату проведения местных выборов 25 октября. По мнению экспертов, они станут тестом для действующей власти спустя полтора года после победы Зеленского и его партии «Слуга народа».

Уже сегодня социология весьма неутешительна для Зе-команды. Несмотря на весьма высокие рейтинги самого президента на уровне 37 % среди определившихся избирателей, с начала марта показатели упали на 5 пунктов. На столько же снизились показатели и его партии с 32,6 % до 28 % соответственно.

Примечательно, что на этом фоне растут показатели экс-президента Петра Порошенко (16,2 %), а также лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь !» (ОПЗЖ) Юрия Бойка, за которго готовы проголосовать 13,2 % избирателей. Таким образом, падающие рейтинги за Зеленского поровну перетекают в лагери националистов и пророссийских сил, что будет еще более выражено на местных выборах осенью.

На это все накладываются еще и самостоятельные игры местных элит, которые не желают брендировать себя «слугами», чем вызывают серьезные беспокойства у Киева. Анонсированный проект «Пропозиция» стал очередным витком дистанцирования от центра политиков на местах.

Еще одним трендом является рост ОПЗЖ (17,7 %) и «Партии Шария» (4,7%). При чем последняя почти вдвое увеличила свой результат за последний год. Это дает им все шансы избраться в местные советы и уже там выстраивать союзы с другими пророссийскими силами, тем самым создавая еще больше трудностей для «слуг». В данном случае любая коалиция с пророссийскими силами приведет еще к большему падению рейтигов партии и ее лидера Зеленского.

Таким образом, к осенним выборам Зе-команда может быть одновременно зажата с трех сторон. Первая – это национал-консервативное крыло во главе с Порошенко. Его нынешнее уголовное преследовние повышают рейтинги экс-президента, а также предоставляют реальную возможность вернуться в большую политику. Вторая – это пророссйиские силы в виде ОПЗЖ и «Партии Шария», у которых имеется немалый мобилизационный и финансовый ресурсы, которые будут активно использоваться ближе к осенней гонке. Третья – это местные элиты, которые будут заводить свои карманные партии и в результате ориентироваться на политическую конъюктуру по принциру «выгодно – невыгодно». Сюда стоит добавить отсутствие разветвленных ячеек партии «Слуга народа», которая создавалась на скорую руку под досрочные парламентские выборы сразу после триумфа Зеленского.

Все это будет вынуждать власти работать на местах «кнутом и пряником», правда, последнего остается все менье в связи с экономическими трудностями в стране.

В случае провала «слуг» на выборах, это возымеет колоссальный эффект среди других политических сил, которые затем перейдут ко второму этапу – взятие Верховной Рады. Поэтому, досрочные парламенсткие выборы станут уже реальностью. Естественно, в новой Раде у Зеленского уже не будет «монобольшинства», и Офису президента уже придется договариваться с остальными силами, которые сегодня набирают обороты. В случае, если им не удастся найти дальнейший компромисс, клинч между президентом и парламентом могут привести страну к очередному политическому кризису. К тому времени внешние игроки будут уже готовы вновь переигрывать «украинский пасьянс».

Эхо Москвы