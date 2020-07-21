«Весна поэзии» приходит в разгар лета

«Весна поэзии» в этом году приходит в разгар лета. Старейший в Европе (не прерывавшийся ни на один год все 56 лет) праздник поэзии начинается, как обычно, с Альманаха, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

В этот раз его составители - прозаик, критик и переводчик Бенедиктас Янушявичюс и поэт, критик и искусствовед Дайнюс Гинталас. Они отобрали лучшие стихи литовских авторов, а поэзию зарубежных гостей фестиваля выбрал Витаутас Декшнис. Он представляет творчество поэтов из Монголии, Колумбии и стран ЕС.

Есть в Альманахе раздел поэзии для детей, к изданию прилагается и CD со стихами 8 поэтов, которые в прошлом году издали свои сборники, а также произведения Генрикаса Нагиса и Паулюса Ширвиса, чьи столетия мы отмечаем. В силу обстоятельств, большинство гостей фестиваля в этот раз – молодые авторы, увидеть и услышать которых можно будет с 26 июля до 9 августа.

Приобрести Альманах «Весна поэзии 2020» можно в книжной лавке Союза писателей, в книжных магазинах «Еврика» Mint Vinetu и других.