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2020.07.20 16:36

Представитель НЦОЗ: скачок заболеваемости связан с путешествиями

LRT.lt2020.07.20 16:36
Koronavirusas Vilniuje
Koronavirusas Vilniuje / Vilniaus miesto savivadybės nuotr.

Наблюдающийся в последнее время в Литве скачок заболеваемости коронавирусом связан с завозными случаямии из-за рубежа, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). 

"Фиксируются завозные случаи: из Хорватии приехали два человека, оба больные, у одного, уже больного, был один контакт (с другим человеком). Так что путешествия делают эту черную работу", - сказала на пресс-конференции в понедельник советник Отдела управления инфекционными заболеваниями НЦОЗ Бируте Зданявичене.

Она сказала, что говорить о второй волны коронавируса, нельзя, потому что не завершилась первая волна - не было периода, в который в Литве не регистрировались бы новые случаи.

"Вторую волну мы ожидаем позже", - сказала представитель НЦОЗ. С 1 июня в Литве, по данным Минздрава, было зарегистрировано 75 завозных случаев.

Тем временем, главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене говорит, что рост число инфицированных пока угрозу не представляет. По ее словам, если такие показатели продержатся в течение недели, будут разработаны рекомендации по возвращению части ограничений. Эпидемиолог утверждает, что больше всего беспокойства вызывают случаи, в которых неизвестен источник инфекции. Общее число заразившихся достигло 1947. Специалисты рекомендуют носить маски в общественном транспорте и в крупных торговых центрах.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1947.

Тем временем, в 6 самоуправлениях на этой неделе проводится интенсивное тестирование на коронавирус. Профилактически проверяют жителей Тракайского, Шакяйского, Шальчининкского, Утянского и Кретингского районов, а также Каунаса. Здесь уровень заболеваемости выше, чем в других местах. Профилактически будут проверять всех медицинских работников, а пациентов – выборочно.

Koronavirusas Vilniuje
Koronavirusas Vilniuje
Koronavirusas Vilniuje
1 / 1Vilniaus miesto savivadybės nuotr.
Koronavirusas Vilniuje
# Литва

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