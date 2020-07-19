Новости

2020.07.19 12:48

Кадыров потребовал от Зеленского "подтвердить извинения"

Радио «Cвобода»2020.07.19 12:48
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas / AP nuotr.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить извинения" за ролик, опубликованный несколько лет назад в украинском юмористическом шоу "Квартала 95", которым тогда руководил Зеленский.

Призыв опубликован в аккаунтах главы Чечни в соцсетях. Кадыров напоминает, что ранее Зеленский, "признав свою вину, имел честь извиниться", однако, получив полномочия президента Украины, начал "пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя" и "каждый раз придумывать новые версии извинений".

Кадыров сослался на интервью Зеленского украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Оно было опубликовано ещё в конце 2018 года. Почему глава Чечни именно сейчас заговорил о нём - неясно.

Глава Чечни пишет, что, если Зеленский не подтвердит свои извинения, ему "придётся ответить" перед ним "не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова". Кадыров также призвал президента Украины "выстроить добрососедские отношения" с Россией.

Ролик, который Кадыров счёл оскорбительным, был опубликован в одном из видео "Квартала 95" ещё в 2014 году. В нём на кадры плачущего главы Чечни была наложена аудиозапись жалоб пожилого украинца на снос памятника Ленину.

Зеленский после публикации ролика извинился "перед мусульманским миром". В интервью Гордону, о котором пишет Кадыров, президент Украины сказал, что не имел отношения к производству ролика, но решил извиниться за его авторов после того, как ему "позвонили" и сказали, что ролик может быть обидным для "мусульманского мира". Кто именно позвонил - Зеленский не сказал. Оппоненты президента Украины во время предвыборной кампании напоминали об эпизоде с извинениями, критикуя за них Зеленского.

Новые требования главы Чечни президент Украины пока не комментировал.

Жители Чечни, критиковавшие власти республики, или как-то иначе вступившие в конфликт с ними, нередко публично извиняются перед Рамзаном Кадровым.Часто эти извинения показывают в эфире республиканского телевидения.

Один из последних подобных случаев произошёл несколько недель назад - мать 23-летней жительницы Чечни Мадины Умаевой извинилась перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за заявление о том, что ее дочь погибла 12 июня от домашнего насилия. Извинения были показаны в эфире ЧГТРК "Грозный" вечером 23 июня.

Извинялись перед Кадыровым и жители других регионов России. Одним из первых подобных случаев были извинения красноярского муниципального депутата Константина Сенченко в 2016 году. Власти Чечни утверждают, что никого не заставляют извиняться силой.

Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
1 / 1AP nuotr.
Ramzanas Kadyrovas
# Россия# украино-российский конфликт# Зеленский# Кадыров

Популярно

Koronavirusas; Klaipėda; Greitoji pagalba

Новости

2020.07.19 11:58

Число инфекций растет – в Литве за сутки подтверждено 17 новых случаев COVID-19

Rašymas kompiuteriu (asociatyvi nuotr.)

Новости

2020.07.18 17:10

The New York Times: Россия пытается украсть данные, связанные с вакциной против коронавируса

Rusijos Chabarovske dešimtys tūkstančių protestuoja prieš gubernatoriaus suėmimą

Новости

2020.07.19 10:40

Алексей Кромский. Хабаровский майдан?

Gitanas Nausėda dalyvauja Europos Vadovų Taryboje Briuselyje

Новости

2020.07.19 08:00

Магия цифр в обновленном проекте бюджета ЕС: что самое важное для Литвы

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės

Новости

2020.07.19 09:00

Художник, снявший фильм о ситуации с LGBT: мы эмигрируем и становимся бездомными за границей

7
Lietuvoje filmuojamas „Černobylis“

Новости

2020.07.19 12:37

Еще один триумф "Чернобыля", снимавшегося в Литве, – 7 призов "BAFTA TV Craft"

Kinijos nacionalinis liaudies kongresas

Новости

2020.07.19 10:32

Le Figaro: Кибератаки, дезинформация, промышленный шпионаж... великое наступление китайских шпионов

Петр Верзилов

Новости

2020.07.19 10:00

Петр Верзилов: "Залог успешной борьбы – не поддаваться панике"

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда

Новости

2020.07.19 14:00

Le Figaro: Британский автор отыскал секретный адрес Джеймса Бонда в Лондоне

Поиск