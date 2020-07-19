Кадыров потребовал от Зеленского "подтвердить извинения"

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить извинения" за ролик, опубликованный несколько лет назад в украинском юмористическом шоу "Квартала 95", которым тогда руководил Зеленский.

Призыв опубликован в аккаунтах главы Чечни в соцсетях. Кадыров напоминает, что ранее Зеленский, "признав свою вину, имел честь извиниться", однако, получив полномочия президента Украины, начал "пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя" и "каждый раз придумывать новые версии извинений".

Кадыров сослался на интервью Зеленского украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Оно было опубликовано ещё в конце 2018 года. Почему глава Чечни именно сейчас заговорил о нём - неясно.

Глава Чечни пишет, что, если Зеленский не подтвердит свои извинения, ему "придётся ответить" перед ним "не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова". Кадыров также призвал президента Украины "выстроить добрососедские отношения" с Россией.

Ролик, который Кадыров счёл оскорбительным, был опубликован в одном из видео "Квартала 95" ещё в 2014 году. В нём на кадры плачущего главы Чечни была наложена аудиозапись жалоб пожилого украинца на снос памятника Ленину.

Зеленский после публикации ролика извинился "перед мусульманским миром". В интервью Гордону, о котором пишет Кадыров, президент Украины сказал, что не имел отношения к производству ролика, но решил извиниться за его авторов после того, как ему "позвонили" и сказали, что ролик может быть обидным для "мусульманского мира". Кто именно позвонил - Зеленский не сказал. Оппоненты президента Украины во время предвыборной кампании напоминали об эпизоде с извинениями, критикуя за них Зеленского.

Новые требования главы Чечни президент Украины пока не комментировал.

Жители Чечни, критиковавшие власти республики, или как-то иначе вступившие в конфликт с ними, нередко публично извиняются перед Рамзаном Кадровым.Часто эти извинения показывают в эфире республиканского телевидения.

Один из последних подобных случаев произошёл несколько недель назад - мать 23-летней жительницы Чечни Мадины Умаевой извинилась перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за заявление о том, что ее дочь погибла 12 июня от домашнего насилия. Извинения были показаны в эфире ЧГТРК "Грозный" вечером 23 июня.

Извинялись перед Кадыровым и жители других регионов России. Одним из первых подобных случаев были извинения красноярского муниципального депутата Константина Сенченко в 2016 году. Власти Чечни утверждают, что никого не заставляют извиняться силой.