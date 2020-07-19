Le Figaro: Британский автор отыскал секретный адрес Джеймса Бонда в Лондоне

"(...) Известно, что Джеймс Бонд провел свое детство в усадьбе Скайфолл, затерянной в его любимой Шотландии. Но где жил каждый день лучший шпион Её Величества Королевы Великобритании? Сегодня, после тщательного изучения произведений Яна Флеминга, один из его преемников английский писатель Уильям Бойд наконец-то пришел к выводу, что ему удалось найти его лондонское логово...", - пишет Le Figaro.

"(...) Перечитав всю серию о Джеймсе Бонде перед написанием собственного продолжения - вышедшего в 2013 году романа под названием "Соло", Уильям Бойд в четверг в литературном приложении The Times выразил мнение, что британский шпион жил на по адресу 25, Веллингтон-сквер, в районе Челси", - говорится в статье.

"Здесь находилась квартира Джеймса Бонда", - уверил писатель, пояснив, что, поскольку Джеймс Бонд вымышленный персонаж, то "очевидно, что на самом деле он нигде не жил", но несомненно можно отыскать квартиру, которая вдохновила автора", - передает издание.

"(...) Уильям Бойд использовал описание, приведенное в романе "Шаровая молния" (1961), что если ехать на машине, то квартира находилась недалеко от Гайд-парка, затем он сузил периметр до Веллингтон-сквер. Чтобы определить точный номер дома, британский автор стал рассматривать личную жизнь Яна Флеминга, интересуясь среди прочего тем периодом, когда тот был репортером в The Sunday Times", - говорится в публикации.

"И тогда он заметил, что один из его коллег, литературный критик Десмонд Маккарти, жил на 25, Веллингтон-сквер. Известно, что он и его жена были "легендарными заводилами", часто принимавшими гостей в своем доме, который "стал своего рода светским салоном". Уильям Бойд продолжает: "Доказательства убедительны. Весьма вероятно, что Ян Флеминг посетил одну или несколько вечеринок, устроенных четой Маккарти".

"По мнению Бойда, в квартире пары была "длинная гостиная с большими окнами", как описано в романе "Из России с Любовью" (1957), вдобавок к этому описывалось, что гостиная шпиона была "забита книгами", вероятно, это был намек на профессию Десмонда Маккарти...", - резюмирует газета.

InoPressa