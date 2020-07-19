Художник, снявший фильм о ситуации с LGBT: мы эмигрируем и становимся бездомными за границей

Гомофобия в семье и обществе, непонимание со стороны друзей и пережитое насилие заставили художника Марюса Самавичюса эмигрировать и начать жизнь за границей. Не дождавшись смелых шагов со стороны Гитана Науседы, художник создал видео, адресованное президенту, в котором призывает выполнить обещание и пристегнуть радужный значок в поддержку LGBT-сообщества.

Сейчас М. Самавичюс живет в Англии, где он получил бакалаврское образование. Магистерская учеба также почти завершена, но собеседник не уверен насчет своих перспектив.

Хотя художник любит Литву, он покинул страну, чтобы "не бояться идти по улице и быть собой". М. Самавичюс чувствовал гомофобию не только в школе или в кругу друзей, но и в своей семье, поэтому, хотя он и подумывает о возвращении в Литву, его сдерживает страх - не встретит ли он враждебность со стороны соотечественников?

Marius Samavičius / Asmeninio archyvo nuotr.

Эмигрировал из-за гомофобии

Литовец провел восемь лет в эмиграции. По его словам, единственной причиной, по которой он покинул Литву, были гомофобы-соотечественники. Сам Самавичюс всегда чувствовал себя патриотом, но сталкивался с гомофобными настроениями не только в публичном пространстве или в родном городке, но и в семье.

Как говорит художник, у него и его семьи очень разнятся взгляды: его родители и брат - консервативные люди, которые отстаивают крайне правые ценности и выступают против LGBT. С гомофобией собеседник сталкивался и в школе, а однажды был избит.

"Я всегда боялся идти из школы домой. Тогда я начал посещать множество всевозможных кружков, просто чтобы не встречаться с этими гомофобами. Я был очень травмирован", - вспоминает художник свое детство.

Marius Samavičius. Performansas / Asmeninio archyvo nuotr.

Сейчас М. Самавичюс завершил учебу в Англии, и, казалось бы, пришло время возвращаться домой в Литву, но останавливает неуверенность и страх перед гомофобией.

Думал, что такой единственный

Хотя проблемы по-прежнему существуют, М. Самавичюс считает, что ситуация с LGBT в Литве улучшается - он вспоминает шествие, состоявшееся в Вильнюсе неделю назад, и говорит, что было приятно видеть так много людей, и что в такие моменты мы выглядим не меньшими европейцами, чем жители других стран.

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Однако многие гомосексуалисты боятся требовать равных прав, - сокрушается собеседник. По его словам, иногда он слышит от членов сообщества такие заявления, что все в порядке, все права появятся, ситуация в Литве намного лучше, чем в Польше или России.

"Мне кажется, что это внутренняя гомофобия. Когда общество нас не любит, мы начинаем так же относиться и сами к себе. Люди, которые боятся бороться, стремятся унижать тех, кто выступает за права, потому что сами боятся просить этих прав", - размышляет М. Самавичюс.

Marius Samavičius. Performansas / Asmeninio archyvo nuotr.

Он также добавляет, что в Литве недостаточно информации о сексуальном здоровье, не хватает просвещения. Художник вспоминает случай, произошедший несколько лет назад в Тельшяйской школе, когда учитель религии сравнила геев с каннибалами. М. Самавичюс разочарован тем, что из-за этого инцидента не были тогда приняты соответствующие меры, и что вообще людей мало просвещают на эту тему.

"Я сам вспоминаю, что в школе никто не говорил о гомосексуализме. Иногда только слышал от учителей такие высказывания: пускай они будут, но никак себя не проявляют", - вспоминает собеседник.

По словам художника, когда информации нет, а LGBT-сообщество нигде не представлено, человеку труднее принять себя, он думает, что он в чем-то несовершенный. Когда М. Самавичюс осознал, что является гомосексуалистом, то подумал, что он - такой единственный.

Mariaus Samavičiaus kūrinys / Asmeninio archyvo nuotr.

Призвал президента вспоминить о своих обещаниях

Не дождавшись смелых шагов со стороны Гитана Науседы, художник создал видео, адресованное президенту, в котором призывает выполнить обещание и пристегнуть радужный значок в поддержку LGBT-сообщества.

"Мы не можем позволить себе такую ​​роскошь и наблюдать, как члены литовского сообщества LGBTQ+ кончают жизнь самоубийством или эмигрируют и становятся бездомными за границей. Может быть, пришло время действовать?" - спрашивает художник.

По словам М. Самавичюса, стимулом для создания ролика была двоякая риторика президента: "Он (Г. Науседа - LRT.lt) одним образом общается с более либеральным сообществом, выражает более либеральное мнение, - а с более консервативными людьми говорит более консервативно".

Mariaus Samavičiaus kūrinys / Asmeninio archyvo nuotr.

Он хотел также напомнить президенту о его обещании надеть радужный значок и тем самым выразить свою поддержку LGBT-сообществу. М. Самавичюс считает, что если президент не поддерживает сообщество, если ему трудно пристегнуть значок, то о лучших временах остается лишь мечтать. По словам молодого человека, президент медлит с выполнением своего обещания, потому что боится, что более консервативные избиратели его не поймут, и в итоге его рейтинг может упасть.

"Мне не понравилось его заявление о том, что он не считает гомосексуальные пары семьей. Он дал понять, что только гетеросексуальные семьи могут быть только счастливы. (...) Прежде чем избраться президентом, он подчеркивал, что проблемы гомосексуальных людей важны, но позже стал говорить, что мы не семья и ничего не делает, чтобы нам помочь", - сожалеет М. Самавичюс.

Хотя художник слышит от критиков, что пристегивание значка ничего не изменит, сам он придерживается иного мнения. По его словам, такой жест очень важен: если молодой человек видит, что сам президент поддерживает LGBT-сообщество, это вселяет в него уверенность в себе. Собеседник напоминает статистику, согласно которой, психологическая ситуация в литовском LGBT-сообществе является одной из худших в Европе.

"Надеть значок - минимум, что может сделать президент", - говорит он.