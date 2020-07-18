Макрон: "Евросоюз переживает "беспрецедентный кризис"

В Брюсселе в пятницу, 17 июля, открылся двухдневный чрезвычайный саммит Евросоюза.

Лидеры 27 государств ЕС попытаются согласовать совместный план восстановления экономик и бюджет союза на ближайшие семь лет. Общая цена вопроса, как отмечает Международное французское радио, почти 1,8 триллиона евро, это беспрецедентная сумма в истории ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал саммит в Брюсселе "моментом истины" для Европы. Макрон оценивает ситуацию в ЕС как "беспрецедентный кризис в здравоохранении, экономике и социальной сфере". Преодолеть этот кризис, по мнению французского лидера, поможет единая позиция по восстановлению экономики и достижению технологического, промышленного и экологического суверенитета Европейского союза. Эммануэль Макрон поделился этой точкой зрения с посетителями своего твиттер-аккаунта:

L'Europe est à un moment de vérité. pic.twitter.com/0rjudDttvI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 17, 2020

"Разногласия весьма и весьма велики", подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель. В начале саммита она заявила, что ожидает "тяжелых переговоров" и не уверена, удастся ли достичь согласия на этом саммите. Об этом сообщила "Немецкая волна".

Радио Свобода