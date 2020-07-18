В Хабаровске десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровске проходит новая акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала — её участники требуют освободить его из московского СИЗО "Лефортово".

В акции участвуют десятки тысяч человек, возможно, она стала самой массовой в современной истории города. Текстовую трансляцию ведёт редакция "Сибирь.Реалии", видео — телеканал "Дождь".

В акции в субботу приняли участие, по разным оценкам, от пятнадцати до пятидесяти тысяч человек. Официальных оценок от полиции пока не поступало. Участники собрались на площади Ленина в центре города перед зданием регионального правительства и прошлись шествием по близлежащим улицам, перекрывая проезжую часть. Полиция не вмешивалась в происходящее.

К вечеру часть участников осталась митинговать у мэрии Хабаровска. Часть собравших обещает не расходиться с места до утра. Участники помимо традиционных лозунгов "Свободу" и "Я/мы Сергей Фургал" требуют освободить политзаключенных, в том числе и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову. Среди митингующих самые разные люди: пенсионеры, родители с детьми, молодежь, передаёт корреспондент "Сибирь.Реалии".

Власти пытались максимально сократить число участников митинга. По данным Русской службы Би-би-си, такую задачу поставил перед чиновниками полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом назвал регион единственным, где растёт число заражённых болезнью. ФСБ объявила, что митинги стали потенциальной целью для террористов. Мэр города заявил, что горожане жалуются на шум во время акций, мэрия в срочном порядке закупила плакат "Я/Мы требуем тишины", который повесили на здании городской больницы. Адвокат арестованного Фургала сказал, что чиновник не одобряет несогласованные мероприятия.

Митинги и шествия продолжаются в Хабаровске восьмой день. Сегодня к жителям края присоединились жители других городов и регионов Дальнего Востока. По подсчетам корреспондента Сибирь.Реалии, на акцию поддержки жителей Хабаровска и губернатора Фургала во Владивостоке вышли примерно тысяча человек. Несогласованный с властями митинг назвали "кормлением голубей". У многих были в руках плакаты с лозунгами: "Я/Мы - Дальний Восток", "Свободу Фургалу". Около 200 человек собрались в Благовещенске.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает.

Фургал пока остаётся губернатором – решения о его отстранении от должности и назначении временно исполняющего обязанности главы региона не было.

Радио Свобода