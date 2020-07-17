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2020.07.17 16:44

Науседа ожидает более активной реакции ЕС на попытки России переписать историю

LRT.lt, BNS2020.07.17 16:44
Raudonoji armija 1944 metais
Raudonoji armija 1944 metais / AP nuotr.

Литовский президент Гитанас Науседа намерен добиваться более активной реакции ведомств Евросоюза (ЕС) на попытки России исказить историю, умаляя масштабы советских преступлений. 

"Своей ревизионистской деятельностью Россия стремится расколоть мир на сферы влияния и переписать историю, превратить ее в оружие против стран Балтии. Мы оцениваем такие действия как направленные напрямую против суверенитета и независимости Литвы и других стран ЕС", - заявил президент Литвы.

Прибывший на саммит ЕС глава государства сказал, что поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета. По словам президента, России следует направить четкую весть, что поведение Москвы неприемлемо и скажется на отношениях ЕС и России.

По словам Г. Науседы, проводимая Россией политика исторической памяти в последнее время "приобретает все более агрессивные формы", а свидетельствуют об этом попытки оправдать советско-нацистский пакт Молотова-Риббентропа накануне Второй мировой войны и конституционные поправки в защиту "исторической правды"

Raudonoji armija 1944 metais
Raudonoji armija 1944 metais
Raudonoji armija 1944 metais
1 / 1AP nuotr.
Raudonoji armija 1944 metais
# Литва

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