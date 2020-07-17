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2020.07.17 15:59

Ландсбергис и Киркилас предлагают ввести санкции властям Беларуси из-за репрессий

BNS, LRT.lt2020.07.17 15:59
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Председатель парламентского Комитета по Европейским делам Гедиминас Киркилас и лидер оппозиции консерватор Габриэлюс Ландсбергис предлагают ввести национальные санкции в отношении представителей властей Беларуси из-за репрессий против оппозиции и СМИ.

Парламентарии призвали правительство запретить въезд в Литву отвественным за репрессии лицами по так называемому закону Магнитского.

"Мы просим инициировать процедуры, необходимые для определения лиц, ответственных за преследование белорусской демократической оппозиции, независимых СМИ и активистов гражданского общества и организацию репрессий против них, а затем внести их в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую республику", - написано в письме парламентариев, обращенном к министрам иностранных дел и внутренних дел.

Парламентарии считают, что "Литва не только политическими заявлениями, но и конкретными действиями могла бы продемонстрировать жителям Беларуси и всему международному сообществу свою конкретную относительно того, что нельзя проявлять толерантность к нарушениям прав человека".

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Gabrielius Landsbergis
# Литва

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