Ландсбергис и Киркилас предлагают ввести санкции властям Беларуси из-за репрессий

Председатель парламентского Комитета по Европейским делам Гедиминас Киркилас и лидер оппозиции консерватор Габриэлюс Ландсбергис предлагают ввести национальные санкции в отношении представителей властей Беларуси из-за репрессий против оппозиции и СМИ.

Парламентарии призвали правительство запретить въезд в Литву отвественным за репрессии лицами по так называемому закону Магнитского.

"Мы просим инициировать процедуры, необходимые для определения лиц, ответственных за преследование белорусской демократической оппозиции, независимых СМИ и активистов гражданского общества и организацию репрессий против них, а затем внести их в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую республику", - написано в письме парламентариев, обращенном к министрам иностранных дел и внутренних дел.

Парламентарии считают, что "Литва не только политическими заявлениями, но и конкретными действиями могла бы продемонстрировать жителям Беларуси и всему международному сообществу свою конкретную относительно того, что нельзя проявлять толерантность к нарушениям прав человека".