Валентин Новопольский в «Олеге»: история русского из Латвии в Брюсселе

«Если нас, русскоязычных жителей Вильнюса, приглашают сниматься в литовском фильме, это странно. Мы не говорим безупречно по-литовски, поэтому мы обычно получаем эпизодические роли», - говорит Валентин Новопольский, актер, обладатель Серебряного журавля и Золотого сценического креста. Однако главная роль в фильме латвийского режиссера Юриса Курсиетиса «Олег», показанного в Каннах, стала одной из тех редких возможностей, которыми он не мог не воспользоваться, отдав ему все свои творческие и физические силы.

Польша вышла из проекта

„Olego“ filmavimo aikštelėje / B. Godfrejowo nuotr.

Фильм «Олег» рассказывает о молодом человеке из Латвии по имени Олег, который пытается зарабатывать на жизнь и находит работу на мясокомбинате в Брюсселе. Вскоре главный герой попадает в безвыходную ситуацию, так как становится зависимым от польских мафиози-мигрантов.

Премьера фильма состоялась в рамках программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля. Актер Литовского русского драматического театра сыграл центральную роль - мы не видим Валентина лишь в нескольких кадрах фильма. Созданный им Олег невероятно органичен, благодаря чему, многие эпизоды эквивалентны документальному кино.

В создании фильма участвовали известные польские художники, но Польша вышла из совместного производства, не поддержала фильм и не распространяла его в кинотеатрах в своей стране. Причина не упомянута, но суть в том, что польские эмигранты изображены тут как резко отрицательные персонажи.

История русского из Латвии

„Olego“ filmavimo aikštelėje / B. Godfrejowo nuotr.

Интересно, что латвийский режиссер взялся за историю русского из Латвии. Чужой на родине, чужой и в новой стране. Создано на основе реальных событий, но от этого интрига только усиливается.

«Юрис - политически чувствительный, гражданский редиссер. Там проблема латвийских русских острая, никто не может ее решить. И это его беспокоит, - говорит В. Новопольский. - Во-вторых, фильм подчеркивает веру малых стран в Большого брата, который поможет тебе организовать свою жизнь и найти работу. Но на деле ты сам должен решить свои собственные проблемы, прежде чем сможешь достичь чего-либо».

Интересно, что круговая композиция фильма и несколько других деталей, появившихся в результате импровизации, значительно подчеркивают конфессиональную православную линию фильма. Однако, по словам В. Новопольского, сам режиссер не придает значения религиозным темам, для него это всего лишь контекст персонажа. Однако оба они согласны, что Валентин создает портрет религиозного человека.

Необычное начало и конец фильма заставляют зрителя сомневаться в том, что было реальным, а что было фантастическим, лишь трудным сном. Герой Валентина, эмигрант с Севера, должен пройти леденящий ад.

«У нас есть Олег»

„Olego“ filmavimo aikštelėje / B. Godfrejowo nuotr.

Перед созданием фильма его создатели отправили В. Новопольскому несколько выдержек из сценария и попросили сняться для пробы. Пришлось сыграть небольшой эпизод, в котором герой фильма Олег встречает героиню Г. Зарини Зиту на вечеринке.

"По сути, в этой сцене я все время молчу. Я не знал сценария, поэтому играл так, как понимал. С нынешней точки зрения эта сцена вообще не подходит для фильма, но Юрис увидел в ней то, что ему нужно», - говорит В. Новопольский. «У нас есть Олег», - наконец сказал режиссер.

В. Новопольский высоко ценит работу польского кинематографиста Богумила Годфреева. «Он словно был моим сиамским близнецом, это очень помогло. Он открыл меня, увидел все страдания моего героя. Мне не нужно было думать о том, где камера, не надо было на нее смотреть. Так что я смог делать то, что было правильно. В конце концов, я почувствовал, что тоже даю это ему. Я понял его язык тела, его движения. В Латвии он в итоге получил награду, хотя, на мой взгляд, должен был получать их чуть ли не на каждом фестивале , - подчеркивает В. Новопольский.

«Как бы то ни было, ясно одно - Олег говорит о целом поколении детей, выросших без отца. Таково было послевоенное поколение, когда родители многих из них не вернулись с войны. И теперь каждая вторая семья находится в разводе или же родители уезжают за границу, оставляя своих детей бабушке и дедушке», - заключает актер.

Фильм создавался международной командой — из Латвии, Литвы, Бельгии и Франции. Латвию в ней представляла группа продюсеров Tasse Film, с 2011 года успевшая получить известность своими кинокартинами «Я здесь», «Рай`89», «С пеной у рта».