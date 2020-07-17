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2020.07.17 11:20

Литва призывает Россию признать ответственность за сбитый самолет

BNS, LRT.lt2020.07.17 11:20
„MH17“ nelaimės vietoje
„MH17“ nelaimės vietoje / AP nuotr.

Литва призывает Россию признать ответственностьз за сбитый самолет, напоминая о произошедшей шесть лет назад катастрофе самолета MH17.

"Литва солидарна с близкими жертв и поддерживает их усилия, а также усилия правительства Нидерландов добиться признания ответственности России за эту трагедию в Европейском суде по правам человека, а также начатый в этом году Нидерландами судебный процесс над четырьмя подозреваемыми", - говорится в обнародованном в пятницу МИД Литвы сообщении.

"Виновники трагедии должны быть привлечены к уголовной ответственности", - отмечает министерство.

В заявлении Литва призывает Россию "признать, наконец, представленные Объединенном комитетом по расследованию (ОКР) выводы о ее роли в катастрофе сбитого самолета MH17 и безоговорочно сотрудничать с ОКР и судом Нидерландов".

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет в 2014 году был сбит ракетой российского производства над контролируемой пророссийскими сепаратистами частью Восточной Украины. В этой катастрофе погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, 196 погибших - из Нидерландов.

Должностные лица Нидерландов в прошлом году приняли решение заочно судить за выпущенную по самолету ракету четырех человек: троих россиян и одного гражданина Украины.

„MH17“ nelaimės vietoje
„MH17“ nelaimės vietoje
„MH17“ nelaimės vietoje
1 / 1AP nuotr.
„MH17“ nelaimės vietoje
# Литва# Россия

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