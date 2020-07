Марюс Лауринавичюс. 20 лет Путина: из Дрездена — след международного терроризма

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте является одним из немногих не только мировых лидеров, но и политиков в целом, которые осмелились назвать Россию Владимира Путина одним из истинных названий этого режима — «террористическим государством». Но когда мы осмелимся публично признать, что лидер этого режима, который все еще находится среди мировых лидеров, сам бывший профессиональный координатор международной террористической сети?

Если вы думаете, что я задаю такой вопрос во введении к статье просто для того, чтобы заинтриговать и привлечь внимание читателей, вы определенно ошибаетесь.

Эта статья является второй из нового цикла, начатого с LRT.lt, цель которого — развеять тени, которые все еще окружают путинский режим, который представляет огромную угрозу для Литвы, или даже мифы о нём и его природе. И просто невозможно понять, что такое режим Путина, не рассеивая дымовую завесу, которую КГБ специально создал, чтобы скрыть реальное лицо Путина.

Серый, непримечательный и неизвестный офицер КГБ, который впоследствии сознательно встал на сторону демократических перемен, преданный спутник Анатолия Собчака, одного из самых известных демократов в СССР, мэра Санкт-Петербурга. Позже он неожиданно оказался в Москве, и также неожиданно был выбран в качестве преемника Бориса Ельцина. Такая картина прихода Путина к власти, вероятно, все еще надежно укрепилась в сознании большого числа людей.

Господина Собчака и, возможно, даже господина Ельцина, вероятно следует рассмотреть отдельно. Но на этот раз — не об этом.

В прошлый раз я попытался объяснить, почему разумно будет сказать, что на пути Путина к власти не было совпадений. Он не только создал нынешний режим, но и сам был приведен к власти системой КГБ, которая активно готовилась к переменам еще до распада СССР.

На этот раз я попытаюсь показать, почему вышеупомянутая картина прихода Путина к власти — всего лишь легенда КГБ. Картинка, созданная этой организацией только для своих действительно особых представителей.

Это правда, и теперь я могу повторить то, что написал в прошлый раз, Путин стал лидером этого режима совершенно случайно, потому что вместо него мог быть кто-то еще из КГБ. Однако сам Путин, конечно, не такой обычный и серый офицер КГБ, как, вероятно, его представляет подавляющее большинство людей в мире. Скорее наоборот.

Самые важные секреты Путина, все еще скрываемые КГБ, относятся к дрезденскому периоду, где Путин служил с 1985 по 1990 годы, согласно его официальной биографии. И эти секреты, вероятно, были уже настолько окроплены кровью, что кровавые руки нынешнего режима должны выглядеть не как своего рода сюрприз, а как простая закономерность. Потому что сейчас есть очень веская причина считать Путина координатором или связующим звеном международной террористической сети, контролируемой КГБ и его партнерами, которые тогда проживали в Дрездене.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Возможно, стоит начать с сенсации, которая разошлась по миру в декабре 2018 года — в архивах немецкой спецслужбы «Штази» было найдено удостоверение, выданное В. Путину. Это, конечно, не означает, что Путин тайно сотрудничал с «Штази», но удостоверение означало, что он имел возможность посещать все подразделения «Штази» и действовать от имени «Штази», а не КГБ, без дополнительных разрешений или других ограничений.

Это подтверждает информацию, которая давно раскрывалась различными источниками, но до сих пор не была подтверждена, что В. Путин на самом деле был не обычным представителем КГБ в Восточной Германии, а был офицером по организации взаимодействия со «Штази». Ведь только таким офицерам выдавались подобные удостоверения «Штази».

Еще одной маленькой сенсацией стало признание Путина на телеканале «Россия» в июне 2017 года: «Вся моя работа в советских спецслужбах была связана не только с внешней разведкой, но и с нелегальной разведкой. И я знаю, на что похожи эти люди. Это особые люди, особого качества, особых убеждений, особого характера».

Это интервью было посвящено 95-летию так называемому управлению «С» КГБ, ответственному за нелегальную разведку, поэтому весьма вероятно, что именно тогда Путин хотя бы частично раскрыл завесу секретности, покрывающую его службу в КГБ.

До тех пор сам В.Путин не любил рассказывать про свою разведывательную карьеру, особенно в период службы в Дрездене. Даже в официальной биографической книге «От первого лица» он не сказал ничего конкретного, по крайней мере, о своей службе в Дрездене.

Единственный раз, когда возможная служба Путина в «нелегальной разведке» была публично упомянута — это показания полковника КГБ Владимира Гортанова, который сидел в одном кабинете с будущим президентом России в Дрездене.

Гортанов ушел из КГБ после распада СССР и эмигрировал в Чехию. Под псевдонимом Владимир Усольцев в 2004 году он опубликовал книгу «Сослуживец», в которой он ссылался на связи Путина с «нелегальной разведкой». Кстати, он свидетельствовал, что Путин был «мастером тайных махинаций». Однако долгое время почти никто не обращал внимания на эти свидетельства.

Почему слова самого Путина, подтверждающиеся разоблачением Гортанова, стали маленькой сенсацией? Да потому, что они сами по сути разрушают весь миф о «сером офицере КГБ, который ничего особого не делал». В конце концов, управление «С» КГБ всегда было не только одним из самых закрытых, но и одним из самых важных иностранных разведывательных подразделений КГБ. И люди этой службы были отправлены за границу не для того, чтобы «перекладывать бумаги», как была предпринята попытка представить период работы нынешнего российского президента в Дрездене, перед мировым признанием Путина.

Кстати, даже согласно официальной структуре КГБ, «работа» с террористами входила в обязанности 8-го управления «С», также известной как «Прямые действия».

Но, возможно, никто не должен был этого знать. Вполне возможно, что сам Путин сжег свое личное дело в Дрездене (он признался, что сжег документы) и что в Германии не осталось важных документов о деятельности Путина в Дрездене.

В то же время были предприняты особые усилия для создания той истории, которая была необходима. Прикладываются такие усилия, что даже официальный биограф Путина и известный российский лоббист (он стал официальным консультантом и лоббистом «Газпрома» с 2015 года) в Германии Александр Рар всеми силами пытался публично представить работу Путина в Дрездене как ничего не значащую. Якобы никто даже не послал перспективных сотрудников КГБ в эту провинцию. Перспективный офицер КГБ должен был служить хотя бы в Восточном Берлине.

Однако, чтобы понять, насколько тщательно была разработана легенда Путина как незначительного сотрудника КГБ, стоит вспомнить начало 2000-х годов, когда Путин оставался главным человеком на посту главы державы после отставки Ельцина.

В конце концов, Владимир Крючков, который был главой Первого управления КГБ (внешней разведки) во время миссии Путина в Дрездене, а затем стал главой всего КГБ и участвовал в перевороте в августе 1991 года, публично заявил в январе 2000 года, что он даже не слышал о Путине, если бы тот не стал главой ФСБ в 1998 году.

Мало того, Крючков, который даже посещал сам Дрезден, когда Путин там служил, начал даже отрицать, что будущий российский лидер был офицером внешней разведки. Якобы, его отправили в обычную командировку в Дрезден даже не из внешнего разведывательного управления, а из какого-то другого подразделения КГБ. Напомню, что теперь у нас есть доказательства того, что Путин был не просто рядовым сотрудником внешней разведки, а представителем по связям со «Штази», у которого даже было удостоверение сотрудника «Штази». В. Крючков не мог не знать о таком подчиненном.

Более того, незадолго до прихода Путина к власти, немецкая разведка начала расследование, опасаясь, что будущий российский президент может оставить свою сеть агентов в Германии во время пребывания в Дрездене. Я вернусь к этой возможной сети путинских агентов в Германии чуть позже.

И также важно, что в то время шли разговоры о ныне известной операции КГБ под кодовым названием «Луч», которой Путин мог также заниматься в Германии. Об этой программе можно многое сказать: от простой координации хищений высоких технологий на Западе Восточной Германией до шпионажа за населением Восточной Германии и, наконец, специальной операции по подготовке сети агентов для возможной будущей работы в случае провала социалистической Восточной Германии.

В начале 2000 года в СМИ просочилась информация о проведении расследования немецкой разведкой относительно выявления предполагаемых подготовленных Путиным агентов в их стране. Британская газета «The Sunday Times» даже поговорила с несколькими бывшими агентами «Штази», которые знали Путина, и взяла интервью у немецких следователей. Они утверждали, что Берлин действительно очень обеспокоен возможной сетью, оставленной Путиным в Германии, но в то же время заявили, что не могут помочь следствию, потому что операция «Луч» была организована КГБ за их спинами.

Однако в то же время сообщалось, что по крайней мере один бывший житель Восточной Германии, возможно, завербованный Путиным, был опознан по документам, найденным в архиве «Штази».

Тем не менее, примерно в то же время, даже легендарный глава внешней разведки Восточной Германии Маркус Вольф решил выступить публично. Шпион не только отрицал, что когда-либо слышал о Путине, но и публично приравнивал его работу в Германии с работой любого водителя или даже уборщицы. Путин получил только специальную бронзовую медаль за заслуги в качестве награды в Германии, которую «Штази» вручало каждому водителю или уборщице, которые проработали в течение нескольких лет.

Интересно, что в вышеупомянутой автобиографии «От первого лица» (представленной в форме интервью) Путина даже прямо спросили, не оскорбил ли его Вольф, сравнив с уборщиком, и он ответил, что легендарный немецкий шпион говорил только правду.

Кстати, это была не первая дезинформационная кампания, скрывающая настоящее лицо Путина. Эта легенда была создана и активно распространялась с момента появления Путина в среде Собчака, где он оказался в качестве сотрудника КГБ.

Как ловко, в соответствии со всеми традициями дезинформации в современной России, даже в создании специальных фильмов, это было сделано, не плохо описано в недавней книге Кэтрин Белтон (Catherine Belton) «Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West».

Однако в конце января 2000 года впервые были опубликованы первые новости о том, что Путин фактически делал в Германии. Российский еженедельник «Версия», принадлежащий тогда журналисту и издателю Артему Боровику, объявил, что Путин поддерживал связь со знаменитым швейцарским террористом Бруно Бреге (Bruno Bréguet) в Дрездене.

Бреге был сподвижником всемирно известного террориста Ильича Рамиреса Санчеса, более известного как Карлос Шакал, и членом его террористической группы. Доказано, что Бреге был причастен к нескольким террористическим атакам, одним из самых известных из которых был взрыв в 1981 году штаб-квартиры «Радио Свободная Европа» в Мюнхене.

Действительно, эта и другие кровавые действия Бреге имели место до прибытия Путина в Дрезден, но тот факт, что Карлос Шакал находился под покровительством «Штази» и планировал вышеупомянутый теракт штаб-квартиры «Радио Свободная Европа» из Восточного Берлина, был документально доказан. Между тем сам Бреге в 1985 году, когда Путин прибыл в Дрезден, только что был освобожден из тюрьмы.

Таким образом, по крайней мере, на первый взгляд, информация о постоянном наблюдении Путина за Бреге не будет казаться нереальной. Мало того, что именно медиа-империя г-на Боровика могла легко получить эту информацию, поскольку г-н Боровик открыто поддерживал Евгения Примакова и регулярно публиковал компрометирующие материалы о г-не Путине, который конкурировал с ним. А Примаков, как бывший глава СВР, мог бы знать путинские «приключения» в Дрездене до мельчайших подробностей. И очень вероятно, что эта статья была своего рода сигналом для Путина: «Мы знаем о вас все».

Спустя чуть больше месяца после публикации Боровик погиб в авиакатастрофе, когда он якобы вылетел в Грузию в поисках настоящей матери Путина. Нет сомнений, что эта катастрофа была спланирована. Правда, версия о том, что катастрофа могла быть связана с желанием Боровика раскрыть секреты Путина в Дрездене, никогда не поднималась. Тем более интересно, не является ли причиной смерти попытка докопаться до личной биографии Путина.

Возможно, именно поэтому первые новости о прямой связи Путина с международным терроризмом давно забыты. Тем не менее, в книге 2012 года американской журналистки Маши Гессен о Путине «Человек без лица» (Masha Gessen «The Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin») уже упоминается бывший член немецкой леворадикальная террористической организации «Фракция Красной Армии» («Rote Armee Fraktion»), который прямо говорит, что регулярно приезжал в Дрезден, где он не только получил задания и прошел подготовку, но и встретился с Путиным.

Тот факт, что группировки «Фракции Красной Армии» занимались терроризмом и получали задания от «Штази», также доказан. Тем не менее, с представителем КГБ, если бы он не был по крайней мере одним из террористических кураторов, эти террористы, конечно, не могли иметь контактов.

Правда, М. Гессен, похоже, больше заботилась о том, чтобы показать личность Путина, чем раскрыть его работу в Дрездене. Книга рассказывает о том, что террористы всегда должны были принести что-то Путину из Западной Германии — это был магнитофон для автомобиля или что-то еще. И Путин, в отличие от своих коллег из «Штази», даже не платил за эти товары.

Однако, в книге М. Гессен это была лишь маленькая сочная деталь, а не более глубокий взгляд на реальную деятельность Путина в Германии.

Однако, в феврале 2013 года Дитер Клодо, бывший член «Фракции Красной Армии» и, в то же время, террористических групп «Народного фронта освобождения Палестины», сам выступил с публичным заявлением, объявив, что Путин был его связным в Дрездене.

Правда о том, действительно ли Д. Клодо хотел обнародовать это, до сих пор неизвестна. Однако он был возмущен трагическим концом истории, когда Александр Долматов, член российской левой радикальной оппозиции, покончил жизнь самоубийством в Нидерландах, не получив политического убежища.

В результате Д. Клодо направил электронное письмо адвокату Долматова Татьяне Волковой, в котором он, среди прочего, написал: «Мои товарищи, как и я, были впечатлены героизмом национал-большевика Долматова. Грустно видеть, что происходит в вашей великой стране, которая когда-то была примером для рабочего класса во всем мире. Мы были друзьями Советского Союза. Некоторые из нас, в том числе и я, встречались со многими из ваших нынешних руководителей во время их службы в Дрездене, например, Платов / Путин, Ироденков / Иванов и другие. (хотя, если я правильно помню, возможно, Иванов в Дрездене только лишь посетил своего друга М. Тиля) В то время мы бы не подумали, что такие «товарищи» однажды пойдут служить коммунистической буржуазии, разграбив народ вашей страны».

Вскоре Т. Волкова опубликовала письмо на своем веб-сайте, и это стало еще одним доказательством того, что Путин, по крайней мере, являлся связующим звеном с международной террористической сетью.

Кстати, биография Д. Клодо после распада СССР также показательна в контексте, который мы изучаем. Оставшись без поддержки «Штази» и КГБ, террорист перебрался в Венгрию, где присоединился к группе, образованной одной из самых известных русских мафиози Семеном Могилевичем.

В настоящее время нет никаких сомнений в том, что сам Могилевич был агентом КГБ, самые ясные доказательства этого можно найти в так называемых «пленках (Николая) Мельниченко», в которых тогдашний глава украинской службы безопасности Игорь Смешко объясняет президенту Леониду Кучме, что «сам Могилевич является особенно ценным агентом ПГУ КГБ (Первое главное управление — внешняя разведка)».

Между тем Владимир Литвиненко, бывший агент КГБ / ФСБ, отравленный полонием в Лондоне, заявил, что Могилевич был лично знаком с Путиным по крайней мере с 1993 года.

Но вернемся к связям Путина с международным терроризмом. Еще одно свидетельство того, что такая связь не сфабрикована, приводится в 2018 году нью-йоркской журналисткой Ольгой Лаутман, которая занимается исследованиями российского криминального мира.

Журналистка также нашла источник, который был причастен к террористической деятельности «Фракции Красной Армии». И он также подтвердил, что имел встречи с Путиным в Дрездене.

Ну и, наконец, в недавно опубликованной книге К. Белтон «Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West» приводится информация о том, что эта журналистка также нашла одного бывшего террориста, который рассказал не только о том, как он тайно ездил в Восточный Берлин, но и как оттуда был доставлен в Дрезден Путиным.

Кстати, в книге предполагается, что Путин, возможно, даже способствовал взрыву в 1989 году Альфреда Херрхаузена, тогдашнего главы «Deutsche Bank». С самого начала почти не было сомнений в том, что преступление было совершено террористами из «Фракции Красной Армии», но следователи были удивлены наличием у группы действительно изощренного метода детонации.

Есть еще одна деталь. В сотрудничестве с вышеупомянутыми следователями я сам смог получить письменное свидетельство из одного из вышеупомянутых источников с указанием имен лиц, которые встречались в Дрездене. Среди них Путин и Сергей Иванов, уже упоминавшийся под двумя псевдонимами, которые были названы Клодо и сотрудниками «Штази», а также не только немецкие, но и французские фамилии. И все они публично известные бывшие террористы.

Это означает, что Путин из Дрездена, вероятно, «работал» с гораздо более широкой террористической сетью, чем только Германия. Напомню, что еще в 2000 году еженедельник «Версия» писал о личных контактах Путина со швейцарским террористом Бреге, который был не членом «Фракции Красной Армии», а входил в группу Карлоса Шакала.

Это означает, что, есть теперь два источника, которые свидетельствуют о личной связи Путина с международным терроризмом и материалы, представленные этими источниками, не оставляют сомнений в достоверности этой информации.

Однако в этом контексте есть еще одна особенно интересная деталь. Герхард Шредер, занимавший пост канцлера Германии до прихода к власти Путина, является бывшим адвокатом Горста Малера, основателя «Фракции Красной Армии». В настоящее время задокументировано, что сам Малер был агентом «Штази». Также известно, что в 1980 году благодаря Г. Шредеру его досрочно освободили из тюрьмы, а в 1998 году также благодаря Шредеру ему разрешили возобновить свою юридическую практику в Германии.

Что еще интереснее, Г. Шредер довольно резко раскритиковал своего предшественника Гельмута Коля как за его тесные личные связи с президентом России Борисом Ельциным, так и за его политику в отношении России. Поэтому были надежды, что отношения между Германией и Россией смогут измениться, когда Г. Шредер придет к власти. Эти прогнозы были подтверждены первой встречей между Шредером и Ельциным в 1998 году, которая была действительно холодной, если даже не враждебной.

Позже отношения между лидерами двух стран немного потеплели. Однако все изменилось радикально и внезапно с первой встречи, когда только к власти в России пришел Путины, который «работал» с террористами в Германии. После первой встречи Г. Шредер установил с ним такие тесные связи, о которых Г. Коль никогда не мечтал при Ельцине. И после завершения своей политической карьеры Шредер, по сути, стал частью путинского режима.

Может ли это быть как-то связано с работой Путина в Дрездене, решать только вам. Также решите для себя, что может означать, что Маттиас Варниг, бывший агент «Штази», стал важным партнером В. Путина, в то время заместителя мэра Санкт-Петербурга. Кроме того, широкая сеть «партнеров» на Западе использовалась для организации различных мошеннических сделок в Санкт-Петербурге.

Я считаю, что вся эта информация крайне важна для изучения того, как Путин пришел к власти, взорвав сотни российских граждан, спящих в своих домах. Это также важно при рассмотрении случаев отравленя Литвиненка и Скрипаля в Великобритании, которые равносильны террористическим актам, и недавнему скандалу в связи с покушениями русских в Чешской Республике и всеми другими кровавыми действиями путинского режима.

Эта информация также важна для того, чтобы понять, что Путин был хорошо подготовлен не только к вышеупомянутой операции «Луч», целью которой была подготовка к возможному краху Восточной Германии. Путин был хорошо подготовлен начать строительство нового режима после распада СССР.

Марюс Лауринавичюс, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа. Перевод с литовского языка подготовили партнеры международного сообщества InformNapalm в Литве — Центр гражданского сопротивления Res Publica.