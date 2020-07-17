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2020.07.17 08:20

Stern: Датские ученые говорят, что короновирус грозит "эпидемией лишнего веса"

Stern, InoPressa2020.07.17 08:20
Копенгаген
Копенгаген / Wikipedia

"Из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничительных мер многие люди оставались и продолжают оставаться дома. Это влияет на их физическую активность и психику. Датские ученые опасаются распространения ожирения", - пишет немецкий журнал Stern.

"Исследователи Кристоффер Клемменсен, Михаэль Банг Петерсен и Торкильд И.А.Соренсен опасаются, что последствия пандемии приведут к "эпидемии ожирения" или увеличению числа людей с лишним весом. Возросшая безработица и связанные с ней страхи и неопределенность способствуют ухудшению психического состояния людей и их социальных отношений, полагают ученые. Они считают, что ухудшение психического здоровья среди населения может привести к тому, что люди начнут больше есть", - передает издание.

"Ожирение - очень сложное явление. Речь идет не только о количестве потребляемой нами пищи, но и о социальных и психологических условиях, которые мы имеем", - говорит Михаэль Банг Петерерсен, исследователь биологической психологии из Орхусского университета".

С ним согласен и его коллега Торкильд И.А.Соренсен, профессор Центра изучения метаболизма и отделения эпидемиологии в Копенгагенском университете. "Экономическая и психологическая неопределенность, безработица и прочее приводят к тому, что организм реагирует стрессом, что увеличивает ожирение. Организм компенсирует уязвимость накоплением жировых запасов, что также повышает риск таких последствий, как диабет, гипертония и инфаркт".

По информации датского телеканала TV2, в связи с пандемией коронавируса и введенными ограничениями 38% взрослых перестали заниматься спортом, что, по мнению Соренсена, также повышает риск развития ожирения.

Как показал опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения YouGov в Германии, 38% взрослых стали меньше двигаться в результате пандемии, в связи с изменившимися привычками 19% из них уже прибавили в весе, говорится в статье.

"Однако опрос, проведенный в начале июля, наоборот, показал, что многих людей кризис побудил больше ездить на велосипеде, чаще ходить пешком, а не передвигаться на автомобиле, а также проводить тренировки дома или работать в саду", - передает Stern.

InoPressa

Копенгаген
Копенгаген
Копенгаген
1 / 1Wikipedia
Копенгаген
# В мире# коронавирус# Дания# карантин

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