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2020.07.17 08:05

В Беларуси объединились штабы оппонентов Лукашенко

Радио «Cвобода»2020.07.17 08:05
Protestuotoja Minske, 2013 m.
Protestuotoja Minske, 2013 m. / AP nuotr.

В Белоруссии предвыборные штабы оппонентов президента Александра Лукашенко объединят усилия на предстоящих выборах главы государства. Соответствующие решения приняли представители незарегистрированных Центризбиркомом кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и зарегистрированного кандидата Светланы Тихановской.

Оппозиционеры призвали граждан принять участие в голосовании 9 августа. В случае победы Тихановской на выборах, оппозиция, в частности, планирует освободить всех политзаключённых и провести повторные выборы.

14 июля белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах пять человек, включая действующего президента. Два главных оппозиционных кандидата – Валерий Цепкало и Виктор Бабарико – регистрации не получили. По данным ЦИК, Цепкало не смог собрать более 100 тысяч достоверных подписей. В налоговых декларациях Бабарико комиссия нашла ошибки. Бывший банкир сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Александр Лукашенко ранее признался, что преследование бизнесмена было начато по его поручению.

14 июля, после отказа ЦИК в регистрации представителям оппозиции, в Минске и других городах прошли акции протеста. По данным правозащитников, милиция задержала не менее 300 человек. Часть активистов получила до 10 суток ареста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

15 июля в Минске сотни человек выстроились в очереди к ЦИК с жалобами на отказ в регистрации Цепкало и Бабарико. Однако в комиссии позднее отметили, что право на обжалование отказов есть только у тех, кто выдвигал свою кандидатуру на выборы.

Сторонники оппозиции обвиняют Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, в преследованиях и развязывании репрессий против своих политических соперников.

Сам глава Белоруссии заявлял в связи с нынешней президентской кампанией, что властям удалось предотвратить "майдан", а также обвинил во вмешательстве в выборы иностранные государства, в частности Россию.

Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. Задержаны с начала протестов около 700 человек.

Радио Свобода

Protestuotoja Minske, 2013 m.
Protestuotoja Minske, 2013 m.
Protestuotoja Minske, 2013 m.
1 / 1AP nuotr.
Protestuotoja Minske, 2013 m.
# Белоруссия# Беларусь# Лукашенко

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