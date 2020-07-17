Новости

2020.07.17 08:00

Британия обвинила российских хакеров в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

Радио «Cвобода»2020.07.17 08:00
Koronavirusas Anglijoje
Koronavirusas Anglijoje / AP nuotr.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса нового типа. В сообщении говорится, что хакеры почти наверняка действовали под руководством российской разведки.

По утверждению ведомства, группировка хакеров под названием APT29 атакует организации, имеющие отношение к разработке вакцины, в Великобритании, США и Канаде. К аналогичным выводам пришли спецслужбы и этих двух стран, подчёркивается в сообщении.

Какие именно организации и персоны были атакованы — не сообщается.

Учёные из Великобритании первыми сообщили о старте испытаний вакцины от коронавируса нового типа на людях — это произошло ещё в апреле. Группа разработчиков из Оксфордского университета считается лидирующей в глобальной гонке разработки.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пообещал, что Лондон вместе с союзниками будут привлекать к ответственности тех, кто осуществляет такие кибератаки. "Абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии коронавируса", – цитирует его слова сайт британского правительства.

Русскоязычная группировка APT29 (известная также как Cozy Bear и Dukes) активна с 2014 года. Хакеров обвиняли во взломе Национального комитета Демократической партии США в преддверии выборов президента 2016 года и в многочисленных атаках на правительственные ведомства западных стран. Спецслужбы США связывают взлом с российской военной разведкой – ГРУ.

Радио Свобода

Koronavirusas Anglijoje
Koronavirusas Anglijoje
Koronavirusas Anglijoje
1 / 1AP nuotr.
Koronavirusas Anglijoje
# В мире# Великобритания# Россия# коронавирус

Популярно

Наталия Арлаускайте

Новости

2020.07.16 15:36

Наталия Арлаускайте. Каюсь: я никогда не сдавала государственный экзамен по литовскому языку комментарий

Vilniaus centrinė biblioteka

Новости

2020.07.16 09:24

Вильнюсская библиотека: не сдал экзамен по литовскому языку – не можешь работать

Šiauliai

Новости

2020.07.16 08:45

ФАКТЫ LRT. Бесконечные теории заговора по поводу коронавируса: можно ли купить положительный диагноз?

5
Saulius Skvernelis

Новости

2020.07.16 14:09

Сквернялис отреагировал на возможные угрозы узбеков «заразить всех»: не допустим, грозит депортация

Karantinas, koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.07.16 11:25

За сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса

JAV vėliava

Новости

2020.07.16 10:31

Вильнюс посетит министр армии США

Koronavirusas JAV

Новости

2020.07.16 08:40

Как коронавирус может повлиять на мозг?

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ir Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis

Новости

2020.07.16 15:50

В Польше оппозиция выступает за отмену итогов выборов президента

Karantinas Lietuvoje

Новости

2020.07.16 17:02

Премьер Литвы назвал условие, при котором маски вернутся

Ryanas D. McCarthy

Новости

2020.07.16 16:28

США в ближайшие годы пришлют в Литву на учения сотни солдат

Поиск