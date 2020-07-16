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2020.07.16 17:02

Премьер Литвы назвал условие, при котором маски вернутся

LRT.lt2020.07.16 17:02
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что правительство в настоящее время обсуждает, что обязательное ношение масок в некоторых общественных местах будет возвращено, если число случаев коронавируса в стране превысит 5 случаев на 100 тысяч жителей страны.

"Этот критерий будет утвержден. Сегодня речь идет о 5 случаях на 100 тысяч жителей. Если мы превысим (этот показатель - LRT.lt), тогда у министра будет возможность рассмотреть отдельные сектора», - сказал С. Сквернялис журналистам в четверг после заседания правительства.

Он отметил, что ношение масок будет обязательным в тех общественных местах, где риск заражения COVID-19 является максимальным.

«Общественный транспорт, может быть, супермаркеты», - сказал Сквернялис.

Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига ранее заявил, что требование носить маски снова будет рассмотрено, если заболеваемость коронавирусом будет более 15 случаев на 100 тыс. жителей.

По его словам, это необязательно означает, что снова будет объявлен карантин. Сразу требование надевать маски будет в отношении общественного транспорта, магазинов и мест массового скопления людей.

Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas Lietuvoje
# Литва

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